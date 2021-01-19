هنا الزاهد تصدم الجمهور بعد ظهورها بجروح

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صدمت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، جمهورها بعدما شاركت جمهورها بصورة ظهرت من خلالها بجروح وكدمات في وجهها. وقررت هنا أن تمازح متابعيها، وعلقت على الصورة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلة: «شكلي من غير ميك آب». على جانب آخر تنشغل هنا الزاهد الفترة الحالية بتصوير مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر».

وكانت هنا قد كشفت أخيراً عن البوستر الأول لمسلسلها وظهرت على عليه بـ 9 وجوه مختلفة، حيث إنها ستؤدي خلال المسلسل الكثير من الشخصيات في قصص منفصلة.

وينتمي مسلسل «حلوة الدنيا سكر» لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويعتمد المسلسل على تقديم حكايات مختلفة خلال حلقاته، حيث يقدم 9 حكايات، وكل حكاية مكونة من 5 حلقات، ويقوم بكتابتها مؤلف مختلف عن الآخر.

