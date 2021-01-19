ناصر الرغيب: الجيل القديم.. «ما يتعوض»

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أكد الفنان ناصر الرغيب بان الجيل القديم من المطربين قدموا اغاني جميلة وانها بقت خالدة الى وقتنا الحالي وهو «جيل مايتعوض» كما كانت اعمالهم مميزة وذات قبول من محبي هذه النوعية من الاغاني.

كما اضاف قائلا: هناك العديد من الفنانين والمطربين الذي ربينا على صوتهم ومنهم صالح الحريبي ومصطفى احمد وعبدالكريم عبدالقادر وقدموا فناً راقياً ولا انسى نصائحهم واعجابهم فيما قدمته وايضا هناك من اثرى الساحة الغنائية في العديد من الاعمال المنتقاة من ناحية الكلمة واللحن وحتى يصل الفن الى مبتغاه «يبيله صبر».

وعن المنافسة في الساحة الغنائية: الوضع مختلف فـقديما كان هناك مكان واحد يجمعهم مثل جمعية الفنانين وعندما يطلب المطرب من ملحن اغنية «يسمعها» له فاذا اعجبته اخذها واذا لم تعجبه يأخذها فنان آخر وكان الكل يعلم من اخذ اللحن وكان عندهم مصداقية وود ومحبة اما الفنان اليوم عندما يأخذ اللحن فانه لايبوح به لزميله. واضاف ايضا: لابد ان نتطرق ايضا الى الجهد الجبار خلال السبعينيات عند القيام بتصوير اي اغنية كانت هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تواجه اسرة التصوير وحتى في اختيار المكان في ظل شح الامكانيات وهو مجهود جبار يحسب لهم. وعن دور «السوشيال ميديا» في الانتشار قال: لعبت دوراً كبيراً في انتشار الموهبة الغنائية التي تحوز على رضا المستمع ونرى اي شخص يسجل له مقطع وينتشر ويكون ناجحاً فيما يقدمه.

