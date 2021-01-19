«الشارقة للفنون» تعلن عن فتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لمنحة انتاج الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة من «منصة الشارقة للأفلام»، والتي تصل قيمتها الاجمالية الى 30 ألف دولار أميركي، تمنح للفائزين لانتاج واستكمال مشاريع أفلامهم القصيرة.

وتدعو المؤسسة صناع الأفلام لتقديم طلب المنحة متضمنا لمحة عامة عن نوع الفيلم، وموضوعه، وبنيته، وحبكته، وشخصياته، وموقع تصويره، اضافة الى النص الأصلي للفيلم وجدول الميزانية والانتاج. كما يتطلب ارفاق رابط فيديو يتضمن موجزا عن الفيلم على موقع «فيميو» أو «يوتيوب» على ألا تتجاوز مدة الفيديو ثلاثة دقائق، ويسمح لصناع الأفلام اختيار المقاربة الفنية والشكل والمحتوى الذي يتماشى ورؤيتهم في تقديم الموجز سواء أكان المخرج يتحدث ويوضح رؤيته، أو من خلال تقديم فيلم ترويجي «ترايلر»، أو مختارات من أعمال سابقة. وسيتم تقييم المتقدمين وفق جودة النص الى جانب مهاراتهم الابداعية والفنية ورؤيتهم في تنفيذ الفيلم. التقديم للمنحة متاح دوليا، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 7 مارس 2021 وعلى ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة، وسيتم عرض الأفلام المنجزة في الدورات القادمة من منصة الشارقة للأفلام.

«منصة الشارقة للأفلام» مهرجان سينمائي سنوي أطلقته مؤسسة الشارقة للفنون لدعم المشهد الفني المزدهر في الامارات والمنطقة المحيطة بها، والعالم، من خلال توفير منصة ضرورية لصناع الأفلام المعروفين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب. وقد عملت المنصة منذ نسختها الأولى عام 2018 على توسيع برامجها وشهدت مشاركة متزايدة من المنطقة والعالم

