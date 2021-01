وفاة المنتج الأميركي الشهير فيل سبيكتر

إضاءات

توفي المنتج الموسيقي الأميركي الشهير فيل سبيكتر السبت في السجن حيث كان يمضي عقوبة على خلفية ادانته بقتل الممثلة لارا كلاركسون سنة 2003، على ما أعلنت هيئة السجون في كاليفورنيا الأحد. وأشارت الهيئة في بيان الى أن المنتج البالغ 81 عاما المعروف بأساليبه المبتكرة والذي أنتج أعمالا ناجحة كثيرة بينها ألبوم «Let it be» لفرقة «بيتلز»، توفي «لأسباب طبيعية» على أن تخضع جثته للتشريح. وهيمن سبيكتر المتحدر من نيويورك على ساحة الانتاج الموسيقي في ستينيات القرن الماضي ومطلع السبعينيات، اذ وقع سلسلة نجاحات بينها «Be my baby» لفرقة «ذي رونيتس» و«Give peace a chance» لجون لينون. وابتكر تقنية تعرف باسم «جدار الصوت» وتقوم على وضع أصوات عدة على عمل ما لتكثيف الانتاج، خصوصا لناحية أصوات الآلات الموسيقية. وقد استغل فيل سبيكتر التقنيات الجديدة في استوديوهات التسجيل الصوتي في الستينيات، مستعينا خصوصا بتقنية «سبيل» الصوتية التي يمكن الافادة منها من خلال التقاط أصوات أخرى في الاستوديو. وبعدما أنتج «Let it be» بالاعتماد على آخر جلسات التسجيل لفرقة «بيتلز»، وبعده ألبومات فردية عدة لأعضاء سابقين في الفرقة، بدأ نجم فيل سبيكتر بالأفول خلال السبعينيات. وبعد سلسلة انتكاسات موسيقية ومنازعات طويلة، أخفق سبيكتر في استعادة أمجاده السابقة، الى أن بدأت تتملكه اضطرابات نفسية مزمنة.