«جيني» تحقق 600 مليون مشاهدة بأغنيتها «Solo»

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أصبحت جيني من BLACKPINK أول فنانة كورية تحقق 600 مليون مشاهدة بعد طرح أغنيتها Solo كفنانة منفردة بعيدا عن فريقها الغنائي بلاك بينك. وكانت جيني قد سجلت أول ظهور منفرد لها في 12 نوفمبر 2018 الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا بأغنية «SOLO» ووصل عدد مشاهدات الأغنية المصورة 600 مليون في 15 يناير 2021 الساعة 5:20 صباحا بتوقيت كوريا. استغرق الأمر حوالي عامين وشهرين ويومين للوصول الى هذا الانجاز. على صعيد آخر تستعد فرقة BLACKPINK حاليا لحفلها الموسيقي «YG Palm Stage - 2020 BLACKPINK: The Show» الذي سيعقد في 31 يناير.

