10 تصميمات حوائط مبهرة في حمامات مودرن رائعة

مرأة

تصميم حوائط الحمام عنصر أساسي في تحديد أناقته وجمال مظهره واختيار سيراميك متميز بعيد عن التصميمات التقليدية والمكررة هو ما يجعل الحمام يبدو فريدا ومتميزا عن غيره. لذلك جئنا لكي اليوم بصور حمامات رائعة من VetroVivo تتميز بتصميمات حوائطها المبهرة المستوحاة من أشكال الزهور والتي تجمع جمال الموزاييك وعملية السيراميك. شاهديها معنا وأخبرينا أيها الأجمل في رأيك.

درجات البنفسجي المختلفة في تصميمات هذه الحوائط تعطي الحمام لمسة ساحرة ومظهراً رائعاً. وهي تتناسب مع الحوائط الداكنة اذا كنتي تريدين اضفاء لمسة فخامة وغموض ومع الحوائط الفاتحة اذا كنتي تريدين حماماً مشرقاً ورقيق المظهر.

تصميم الحائط المتميز جدا بألوانه المتعددة يضفي لمسة اشراق على هذا الحمام على الرغم من لون الخلفية الداكن ويجعله يبدو وكأنه جزء من حديقة مزهرة وجميلة في ليلة صافية.

استخدام أشكال الزهور البارزة في شريط عرضي أو طولي على حائط واحد فقط اختيار ممتاز لتحقيق التميز والأناقة معا فهو يعطي لمسة فخامة وابهار مع تجنب المظهر المزدحم. كما تبرز الحوائط السادة جمال الحائط المزخرف بشكل أوضح.

امتداد تصميم الزهور من الحائط الى الأرضية فكرة رائعة تضفي على الحمام مزيداً من التميز والتوازن وتزيد من فخامته أيضا.

الفيروزي والأخضر مع الأحمر مزيج لوني قوي وجريء الا أنه يبدو أنيقا ورائعا وسط الحوائط الرمادية الهادئة والتي تبرز جمال الألوان وتحد من قوتها في قت واحد.

لمسات الأحمر وسط الرمادي والأسود تضفي لمسة جرأة واشراق على الحمام وتعطيه مظهراً أكثر جاذبية وتميزاً.

التصميم الرائع لهذا الحائط والذي يشبه لوحات الموزاييك واختيار ألوانه الدافئة والقريبة للذهبي تكمل المظهر الفخم والراقي لهذا الحمام الرائع وتجعله اختياراً مثالياً لمحبي الفخامة وأصحاب الذوق الرفيع.

