رافيولي بالخضراوات

مرأة

المقادير:

400 غرام دقيق.

300 غرام بقسماط ناعم.

300 غرام جبنة بارميزان مبشورة.

كوب صغير زيت زيتون.

5 بيضات. الحشوة

كيس سبانخ مجمد.

250 غراماً جبنة ريكوتا.

ملح وفلفل.

1/4 ملعقة جوزة الطيب.

1/3 لتر كريمة لباني.

للزينة

بروكولي سوتيه.

بقدونس مفري. طريقة التحضير: ضعي الدقيق والبقسماط والجبنة البارميزان المبشورة في جهاز العجن، واخلطي المقدار. أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى حتى تتكون لديكِ عجينة صالحة للفرد. افردي العجينة على سطح مرشوش دقيق أو زيت. وقسميها قسمين. ضعي السبانخ والجبنة في طاسة قلي علي النار مع اضافة ملح وفلفل وجوزة الطيب. فوق طبقة من العجين ضعي مقدار من الحشو، ثم ضعي الطبقة الثانية من العجين. ثم قطعي بقطاعة مناسبة الى أشكال متساوية. أسلقي و حدات الرافيولي في ماء ساخن. انتشلي الوحدات وضعيها في الكريمة اللباني حتى تنضج لمدة 10 دقائق، ورصي في طبق التقديم. رشي الوجه بالجبنة الشيدر المبشورة والبقدونس وحولها البروكلي المسلوق.