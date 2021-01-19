العراق يبحث تأمين «الرقابة الأممية» للانتخابات المبكرة

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بغداد - الوكالات: اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اجراء الانتخابات المبكرة في 16 اكتوبر عام 2021.فيما كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امام اجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت عضو اللجنة الماس فاضل ان «اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي حيث ابلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة امام اجراء الانتخابات، وأنها بحاجة الى وقت اكثر»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأضافت ان «تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن اجراء الانتخابات يحتاج الى مجموعة اسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، واقرار البرلمان حل نفسه من عدمه او المصادقة على الموعد المقترح لاجرائها من عدمها». وفي ديسمبر الماضي، كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد حدد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل.

من جهة ثانية بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اجتماع مع مسؤولي مفوضية الانتخابات ومستشارين كبار لرئيسي الجمهورية والحكومة الاجراءات المتخذة للتواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة لتأمين مراقبين دوليين لمراقبتها وتحقيق نزاهتها.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات لاجراء الانتخابات المبكرة خلال العام الحالي بعد اقتراح المفوضية العليا للانتخابات رسميا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأجيل موعدها من السادس من حزيران يونيو المقبل الى 16 اكتوبر؟

واكد وزير الخارجية خلال الاجتماع ان الحكومة ماضية باجراء الانتخابات المبكرة التي تعد احد اهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها من حيث تأمين الأجواء الآمنة لاجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. كما ناقش المجتمعون الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية فيما يخص التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها. وجرى ايضا بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية فأكد وزير الخارجية ان وزارته ستضع جميع امكانياتها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لانجاح الانتخابات.

