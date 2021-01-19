بغداد: طلبنا تدخل إيران لوقف استهداف المنطقة الخضراء

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: اكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، امس ان بلاده طلبت من ايران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء، مشيراً الى ان واشنطن قد تتخذ اجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها. وأضاف في حديث خاص مع قناة «العربية/الحدث»، ان بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، مشيرا الى ان الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة. وكشف ان القوات العراقية قد اعتقلت عدداً من منفذي الهجمات على المنطقة الخضراء، وتابع انها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات.

وقال الوزير ان الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت في البلاد قبل اجراء الانتخابات التي بحث فيها مشاركة الأمم المتحدة لضمان نجاحها. كما لفت حسين الى ان العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة تنظيم «داعش» وللتدريب ايضاً، موضحاً ان التنظيم ما زال موجودا في المناطق الحدودية مع سوريا. ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشدداً الى ان التوتر بين واشنطن وايران يؤثر سلبا على الساحة العراقية.

وعن العلاقة مع السعودية، اشار حسين الى التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات. كما اوضح ان العراق يتطلع للعمل مع ادارة الرئيس جو بايدن.

