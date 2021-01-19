احتجاجات ليلية عنيفة في تونس.. والجيش ينشر قواته

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تونس - الوكالات: اعتقلت السلطات التونسية ما يزيد على 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها مدن عدة في البلاد، فيما تم نشر قوات من الجيش في بعض المناطق، حسبما افاد مسؤولون امس.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، ان اجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصا، ابرزهم مجموعات من الأفراد اعمارهم تتراوح بين 15 و25 عاما، قاموا بحرق الاطارات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية. من جانبها اشارت وزارة الدفاع التونسية الى انتشار لقوى الجيش في العديد من المدن.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة، التي وصفتها السلطات ووسائل اعلام محلية بأنها «أعمال شغب» لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وشهدت منطقة حي التضامن بالعاصمة تونس مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشبان وأطفال رشقوا الشرطة بالحجارة، بينما ردت قوات الأمن بالقاء قنابل الغاز، واستعملت الشرطة ايضا خراطيم المياه.وشهدت منطقة المنهيلة ايضا مواجهات، وأحرق المحتجون اطارات سيارات وحاولوا اغلاق الطرق.

وامتدت رقعة الاحتجاجات بعد ذلك الى مناطق عدة بأرجاء البلاد تشمل المهدية وسوسة وبنزرت والقيروان ونابل والمنستير وقبلي وقفصة وسليانة ومنوبة. ودارت مواجهات عنيفة ايضا بمدينة باجة في شمال البلاد منذ بداية حظر التجول فيها، كما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز. وفي بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، القت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان اغلقوا الطرقات وأحرقوا اطارات سيارات احتجاجا على التهميش والفقر والبطالة.

وتمثل الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع توترا كبيرا بين الفرقاء السياسيين.

