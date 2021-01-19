روسيا.. اعتقال المعارض نافالني يثير غضب الغرب

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موسكو - الوكالات: ينتظر المعارض الروسي اليكسي نافالني من سجنه معرفة مصيره غداة توقيفه ما ان حط في مطار موسكو بعدما امضى فترة استشفاء ونقاهة في المانيا اثر عملية تسميم مفترضة تعرض لها. وأثار توقيفه ادانات لا سيما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين طالبا بالافراج عنه وهي دعوات رفضتها روسيا. ويتهم نافالني (44 عاما) الناشط في مجال مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باصدار الأوامر لقتله عبر تسميمه بمادة نوفيتشوك في اغسطس الا ان موسكو تنفي ان تكون ضالعة في عمليه كهذه. وعاد المعارض الأحد الى العاصمة الروسية بعدما امضى فترة نقاهة استمرت خمسة اشهر في المانيا وأوقفته سلطات السجون الروسية فور عودته لأنها تأخذ عليه انتهاكه شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها من خلال انتقاله الى الخارج للحصول على العلاج. ونقل من مطار شيريميتييفو الى مفوضية الشرطة في خيمكي احدى ضواحي موسكو لكنه لم يتمكن حتى الآن من الاجتماع بمحاميه.

وكانت موسكو اعلنت ان نافالني سيوقف لدى عودته لأنه انتهك شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه في اطار عقوبة بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال يعتبر المعارض انها ذات دوافع سياسية وهو مستهدف منذ ديسمبر بتحقيق جديد بتهمة الاختلاس للاشتباه بأنه انفق لأغراض شخصية 356 مليون روبل (3,9 ملايين دولار) من التبرعات.وحولت طائرة نافالني التي كانت تقله برفقة عدد كبير من الصحافيين في اللحظة الأخيرة باتجاه شيريميتييفو. واعتبرت منظمة «العفو» الدولية ان اعتقال نافالني يجعل منه «سجين رأي» ضحية «حملة لاهوادة فيها» للسلطات الروسية بهدف «اسكاته» وطالب رئيس مجلس اوروبا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين وألمانيا وبريطانيا وبولندا بالافراج عنه «فورا» وكذلك ادارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من جهته ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمحاولة «اسكات نافالني». وردت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاورفا عبر «فيسبوك» بقولها «اهتموا بمشاكلكم الخاصة».

