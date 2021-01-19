«زواج التجربة».. الأزهر يُحرم و«الإفتاء» تفتح باب الجدل!

عربيات ودوليات

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول ما يسمى بـ«زواج التجربة» المؤقت، ودخل على الخط كل من الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية.

وتدور فكرة «زواج التجربة» حول انه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة او سنتين او اكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد.

ويمكن للزوجين البقاء لدى اسرتيهما وتحديد موعد لقاء بينهما، على ان يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.

بعض علماء الأزهر الشريف اعلنوا عبر مجلة «صوت الأزهر» الناطقة بلسان مشيخة الأزهر، موقف الشرع الحنيف من هذا الزواج وأنه مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية.

بينما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عبر تدوينة على «تويتر»، ان «الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات او اقل او اكثر فيما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرَماً».

موقف مستهجن

أما دار الافتاء فقد نشرت بياناً عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه «اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة الينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الافتاء المصرية حول ما يُسَمَى اعلاميا بمبادرة زواج التجربة، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، واثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: الزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة اقصاها من 3 الى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍ من امرهما، اما باستمرار الزواج، او الانفصال حال استحالة العشرة بينهما».

وأضافت «نفيد ان هذه المبادرة بكل تفاصيلها الواردة الينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكل جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَلنا اليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».

وأثارت القصة غضب واستياء كثيرين على منصات التواصل، وعبروا عن سخطهم من الفكرة ومروجيها، كما عبروا عن احترامهم للقول الفصل للأزهر في الموضوع، واستغرب آخرون من رد فعل دار الافتاء.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر، وهو مؤسسة رسمية، فانه في عام 2019، حدثت 225 الف حالة طلاق مقابل 201 الف حالة في 2018، بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية.

