إصابة 3 مدنيين بسقوط مقذوف حوثي على جازان

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: صرح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، بأن الدفاع المدني السعودي «تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري اطلقته الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه احدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان». وقال انه على الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث وقد نتج عنه اصابة 3 مدنيين هم رجل وطفلان باصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». كما اضاف ان الشظايا تسببت في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، وتمت مباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.