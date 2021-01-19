بطريرك الموارنة يدعو إلى مصالحة بين عون والحريري

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بيروت - الوكالات»: حث البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون على عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لتشكيل حكومة وانهاء حالة الجمود السياسي في البلاد. وما زالت الكتل السياسية المتصارعة عاجزة عن الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في اعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس الماضي، مما جعل لبنان يغرق اكثر في الأزمة الاقتصادية. وبلغت التوترات بين عون والحريري اللذين تبادلا اللوم علنا في ديسمبر الماضي بعد عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة ذروتها عندما اظهر مقطع فيديو مسرب عون على ما يبدو وهو يصف الحريري بـ»الكاذب». وقال الراعي في قداس ان «حالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الاطلاق اي تأخير في تشكيل الحكومة». وأضاف انه «في هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة دولة رئيس (الوزراء) المكلف» الى اجتماع.