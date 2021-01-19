فرنسا: ضبط مخزون «استثنائي» من الأسلحة لدى «عصابة عسكريين»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: فككت السلطات الفرنسية شبكة كبرى لتهريب اسلحة تشمل مشتبها بهم من العسكريين، ويعمل المحققون على تحديد المسار الدقيق لهذه الأسلحة التي قد يكون اعيد بيعها لمهربي مخدرات ومناصرين لليمين المتطرف. ووجهت الى عشرة مشتبه بهم اعتقلوا خلال حملة توقيفات في ضواحي باريس وفي جنوب وشرق فرنسا وهم رجال تراوح اعمارهم بين 25 و 57 عاما، تهمة «اقتناء وحيازة ونقل اسلحة من الفئتين الف وباء (أسلحة حربية ومسدسات)» و«الانتماء الى عصابة اشرار». وهذه الشبكة المفترضة تضم عسكريين اثنين يبلغان 31 عاما، احدهما يعمل في وزارة الدفاع الفرنسية والثاني في قاعدة بشرق البلاد، الى جانب عسكريين سابقين وهواة جمع اسلحة. وبعضهم يشتبه في صلاته ب»تيار اليمين المتطرف» بحسب الادعاء. وقالت ممثلة النيابة العامة السبت خلال جلسة استماع امام قاضي الحريات والتوقيف انه «ملف واسع» يتعلق «بمخزون استثنائي من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها». وقد امر القاضي بوضع خمسة اشخاص قيد الحجز الاحتياطي.