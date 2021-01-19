رعب «الهجوم الداخلي» يهيمن على تنصيب بايدن

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واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان ما لا يقل عن 29 ضابطا حاليا وسابقا شاركوا في التظاهرات امام مبنى الكونغرس الأميركي يوم 6 يناير، حيث كان المشرعون يعتمدون فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وأشارت الصحيفة الأميركية الى ان 13 ضابطا خضعوا للتحقيق لاحتمال مشاركتهم في اعمال الشغب بداخل مبنى الكابيتول اضافة الى 10 ضباط آخرين ينتمون لشرطة الكونغرس ساعدوا بعض المتظاهرين باقتحام المبنى الفيدرالي.

ومع ظهور صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الضباط خارج اوقات الدوام الرسمي وهم يشاركون في اعمال الشغب، يشعر بعض الأميركيين بالخيانة، بينما كان مسؤولو الشرطة قلقين بشأن مصداقية مهنتهم برمتها. وقالت الصحيفة ان اعداد الضباط الذين يخضعون للتحقيق بتهمة المشاركة في اعمال الشغب قابلة للزيادة، مع استمرار المحققين في مراجعة اللقطات والسجلات لتحديد المشاركين في عملية اقتحام الكابيتول.

في غضون ذلك اعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» انهم قلقون من خطر التعرض لهجمات من الداخل على ايدي افراد الجيش والشرطة الذين جلبتهم السلطات لتوفير الأمن خلال تنصيب جو بايدن رئيسا غدا الأربعاء.

ودفعت المخاوف مكتب التحقيقات الفدرالي الى فحص جميع اعضاء الحرس الوطني، البالغ عددهم 25 الف شخص، والذين نشروا في واشنطن، لحضور هذا الحدث.

يأتي ذلك فيما افادت وسائل اعلام اميركية بأن مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» اعتقل مسؤولا بولاية نيو مكسيكو قرب مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن على صلة باقتحام الكونغرس وذلك ضمن حملة اعتقالات لمتورطين في احداث الاقتحام. وأوضحت وسائل الاعلام ان المسؤول يدعى كوي غريفين وهو مفوض بالولاية وقد تعهد بالعودة الى واشنطن مدججا بالسلاح للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء. ويرأس غريفين مجموعة تسمى «الكوبويز من اجل ترامب» وشوهد في احد مقاطع الفيديو يتحدث صراحة عن دوره في تلك الأحداث، ويهدد بتسيير مظاهرة مسلحة مؤيدة لمبدأ حمل السلاح، وباراقة الدماء في يوم تنصيب بايدن.

وتجمع مسلحون ينتمون لحركة «بوغالو» اليمينية المتطرفة امام مبنى الكونغرس في مدينة لانسنغ عاصمة ولاية ميشيغان، وسط انتشار امني مكثف. وكانت الأجهزة الأمنية قد عززت انتشارها في محيط المبنى بعد دعوات للاحتجاج امام المبنى.

