طهران تنفي التواصل مع بايدن

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: نفى مدير مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، امس ان تكون طهران على تواصل مع الادارة الأميركية الجديدة مؤكدا ان ايران لم تقم مع ادارة جو بايدن اي علاقات ثنائية. وقال واعظي ان على الادارة الأميركية المقبلة اعادة الظروف الى ما كانت عليه قبل رئاسة دونالد ترامب، وقال «نحن جادون في ذلك».

ودعا مدير مكتب روحاني في حديث الى وكالة «تسنيم» الايرانية الى رفع جميع العقوبات التي فرضت في عهد ترامب على الكيانات والأشخاص في ايران مشيرا الى ان «السياسة الايرانية مع الادارة الأميركية الجديدة ستكون الالتزام مقابل الالتزام وتنفيذ الاجراءات مقابل تنفيذ الاجراءات والبيانات مقابل البيانات». وقال واعظي ان «علينا ان نكون حذرين للغاية بشأن ما يفترض بادارة بايدن القيام به، وعلينا التأكد من اثر خطوات الطرف المقابل حتى نتمكن من اتخاذ اجراءات متبادلة».

وكانت تقارير اعلامية اسرائيلية افادت بأن ادارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ابلغت مسؤولين اسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سرية مع مسؤولين ايرانيين للعودة الى الاتفاق النووي.

وقد اعلن بايدن انه يعتزم العودة الى الاتفاق النووي الموقع مع طهران (بالاضافة الى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، اذا عادت ايران الى الامتثال لمقتضياته.

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الأوروبيين لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي الذي حافظت عليه بلاده، منتقدا نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، الذي اتهم ايران بالسعي لصنع اسلحة نووية.

