«سوق العفو».. مقربون من ترامب يبيعون القرارات الوداعية

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نيويورك - الوكالات: جمع حلفاء ومعاونون للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عشرات الآلاف من الدولارات كرسوم من اولئك الذين يسعون للحصول على عفو رئاسي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن وثائق ومقابلات مع اكثر من ثلاثين من اعضاء جماعات الضغط والمحامين ان الضغط من اجل العفو قد اشتد، حين اصبح من الواضح ان ترامب ليس لديه اي مكانة للطعن في خسارته في الانتخابات امام الرئيس المنتخب جو بايدن. وذكرت الصحيفة ان من استثمروا جهود الضغط، من بينهم مدع عام فيدرالي سابق ومحام شخصي سابق للرئيس الأميركي ومستشار سابق كبير لحملة ترامب.

وكانت شبكة «CNN» قالت ان من المتوقع ان يصدر ترامب سلسلة من العفو في الأيام الأخيرة من رئاسته، وقد كثف شركاء العمل المقربون من الرئيس والعديد من المجرمين البارزين جهودهم للحصول على عفو قبل مغادرته منصبه. وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» جمع المحام الأميركي السابق بريت تولمان عشرات الآلاف من الدولارات في الأسابيع الأخيرة لطلب العفو عن عدة اشخاص. كما قبل محام ترامب السابق جون دود «عشرات الآلاف من الدولارات من مجرم ثري وحصل مستشار كبير سابق في حملة ترامب على 50 الف دولار لتأمين عفو عن جون كيرياكو ضابط الاستخبارات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الذي ادين بالكشف بشكل غير قانوني عن معلومات سرية في 2012. ويستعد الرئيس المنتهية ولايته، لاصدار نحو 100 عفو وتخفيف احكام في آخر يوم كامل له في منصبه ونقلت قناة «localnews8» ثلاثة مصادر مطلعة، ان ترامب يعتزم اتخاذ عدد كبير من قرارات العفو تشمل مجرمين ذوي الياقات البيضاء ومطربي الراب البارزين وغيرهم. ونقلت «رويترز» عن مصدر وصفته بـ»المطلع» قوله ان ترامب لا يميل حتى الآن لاصدار قرار بالعفو عن نفسه. وأشار المصدر مشترطا عدم نشر اسمه الى ان ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه، ولايعتزم ايضا اصدار قرارات عفو احترازية عن افراد اسرته، وهو امر سبق ان ناقشه ايضا مع مستشاريه.

