بريطانيا تلقح 15 مليون شخص «في أقل من شهر»

عربيات ودوليات

لندن- واشنطن- الوكالات: اعلنت بريطانيا امس انه سيتم تطعيم كل سكانها ضد «كورونا» بحلول سبتمبر المقبل. ووسعت المملكة المتحدة امس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الأشخاص الذين تزيد اعمارهم على 70عاما، في الوقت الذي يبدأ فيه ايضا فرض حجر صحي على جميع الوافدين تجنباً لانتشار نسخ متحورة جديدة من الفيروس.

وكانت بريطانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 66 مليون نسمة، امنت 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتعني اتفاقيات بريطانيا مع عدد من الشركات ان المملكة المتحدة اصبحت الآن تملك حقوق 340 مليون جرعة من 6 لقاحات مختلفة.

ومنذ بدء حملة التطعيم في الثامن من ديسمبر، تلقى اكثر من 3,8 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة، وهي اول دولة غربية تبدأ هذه العملية. وشمل التطعيم في مرحلة اولى من تجاوزوا الثمانين سنة، ونزلاء دور المسنين والأشخاص الذين يعتنون بهم، وكذلك العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، على ان تتوسع حملة التطعيم اعتباراً من يوم امس. وقالت وزارة الصحة في بيان ان مراكز التطعيم لديها الامدادات والقدرة على بدء تطعيم «أولئك الذين تزيد اعمارهم على 70 عاماً والأشخاص الأكثر ضعفاً». وحددت الحكومة هدفاً يتمثل في تحصين اربع مجموعات تشمل 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير.

وأشاد جونسون بـ»خطوة مهمة في برنامج التطعيم لدينا» والذي بات الآن متاحاً «لملايين آخرين من الناس».

وأفاد وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي بأن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح ضد وباء فيروس كورونا كل دقيقة.

الى ذلك اعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة انطوني فوتشي ان الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي الجديد لجهة استخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد-19» في الأيام المئة الأولى من ولايته «قابل للتطبيق». وسيبقى فوتشي كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس كورونا وأعلن لقناة «أن بي سي» ان «الأمر قابل للتطبيق تماما. لا شك على الاطلاق. يمكننا القيام بذلك». وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31,1 مليون جرعة لقاح واستخدم اقل من 40% منها (12,2 مليونا). وحذرت بعض الولايات منها نيويورك من انها قد تواجه نقصا في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح. وينوي بايدن ايضا تعبئة الحرس الوطني ووكالة ادارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح.

