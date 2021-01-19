«إنفلونزا الطيور» تكبد مزارعي العراق خسائر فادحة

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بغداد - الوكالات: أعلن مربو الدواجن العراقيون من محافظة صلاح الدين انهم اتلفوا اكثر من 60 الف دجاجة بسبب انتشار فيروس «انفلونزا الطيور» في حقلي دواجن في مدينة سامراء بالمحافظة. وقال الفلاح هادي المجمعي، انه «شارك بالتخلص من جثث آلاف الطيور»، مضيفا ان «الفلاحين تكبدوا خسائر بملايين الدنانير العراقية. ويبلغ سعر الطير الواحد من الدجاج البياض نحو 3 آلاف دينار (2 دولار) في السوق العراقية، بحسب المجمعي الذي قال ان «قتل الطيور المنتجة للبيض خسارة مضاعفة لأن الفلاح يخسر الطير ويخسر ما يجنيه بشكل مستمر من انتاجه»، مضيفا «كما ان تكاليف التعقيم والاغلاق ترفع من الخسائر.

وأكدت وزارة الزراعة العراقية، اكتشاف «بؤر اصابة» بمرض انفلونزا الطيور في حقلي دواجن في سامراء، بمحافظة صلاح الدين، وقالت انها «اتخذت جميع الاجراءات الوقائية لاحتواء البؤر».

وقال بيان للوزارة ان فرقا تابعة لها اتلفت الدجاج الموجود في «القاعات المصابة بالمرض»، وأغلقتها وقامت بتعقيمها، كما انها تجري فحوصا وقائية للحقول المجاورة. وقالت الوزارة ان هذا المرض «انتشر في اغلب الدول ومنها دول الجوار الاقليمي»، داعية الى منع دخول الدجاج الحي والمجمد من دول الجوار.

وكانت ايران ابلغت منظمة صحة الحيوان العالمية OIE منتصف ديسمبر الماضي عن تسجيل حالات اصابة بفيروس انفلونزا الطيور.

