«الصحة العالمية»: العالم على شفا «فشل أخلاقي كارثي»

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، امس تحذيرا شديد اللهجة، من ان العالم «على شفا فشل اخلاقي كارثي» فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كوروناداعيا الى توزيع «أكثر انصافا». وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لـمنظمة الصحة العالمية ان «أسلوب (أنا اولا) لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية ايضا». ودعا الدول والشركات المصنعة للقاحات، الى مشاركة الجرعات المضادة لـ«كوفيد- 19» بشكل «أكثر انصافا» في جميع انحاء العالم. وتابع «في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات الا عن اطالة امد الوباء». وعرض تيدروس مثالا لانعدام المساواة فأشار الى استخدام اكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 من الدول مرتفعة الدخل مقارنة مع 25 مليون جرعة فقط في احدى الدول الفقيرة.