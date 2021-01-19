سيتي يواصل الاقتراب من الصدارة

دوليه

واصل مانشستر سيتي أداءه التصاعدي وارتقى للمركز الثاني بعد أن اكتسح ضيفه كريستال بالاس 4-0، أول من امس ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي والتي شهدت تعادل سلبي مخيب في قمة المرحلة بين مان يونايتد وليفربول.

في المباراة الأولى تألق قلب دفاع الفريق السماوي، الإنكليزي الدولي جون ستونز محرزاً الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 26 و68 فيما تكفل الألماني إلكاي غوندوغان بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 إثر تسديدة لولبية رائعة، واختتم رحيم سترلينغ الرباعية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88.

واستمرت مسيرة الانتصارات لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا محققين الفوز الخامس على التوالي حيث فاز الفريق على ساوثمبتون ونيوكاسل وتشلسي وبرايتون في المراحل الأربعة الماضية.وارتقى سيتي لوصافة الترتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة بفارق الأهداف عن ليستر صاحب الرصيد ذاته وبفارق مباراة خلف جاره مان يونايتد متصدر الترتيب برصيد 37 نقطة، والفوز هو العاشر للفريق مقابل 5 تعادلات وهزيمتين. من جانبه تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.وأهدى نجم مانشستر سيتي وصانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين التمريرة الحاسمة التي أحرز منها ستونز الهدف الأول، فنجح بذلك في القيام بـ100 تمريرة حاسمة مع سيتي في 244 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

وانتهت مواجهة القمة بين ليفربول وضيفه مان يونايتد بالتعادل السلبي. ويحتل مان يونايتد صدارة الـ”بريميرليغ” بـ37 نقطة فيما يأتي ليفربول، صاحب اللقب، في المركز الرابع بـ34 نقط. وحقق مان يونايتد الأهم بكسبه نقطة واحدة عزز بها موقعه في صدارة الدوري مواصلاً تحقيق نتائجه الإيجابية في الدوري. في المقابل، واصل ليفربول الذي خاض المباراة الـ 200 بإشراف مدربه الألماني يورغن كلوب في الدوري، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وكانت الأفضلية نسبياً لليفربول الذي كان في أمس الحاجة إلى الفوز الغائب عن سجلاته في المباريات الثلاث الأخيرة، لكن دون خطورة كبيرة على دفاع مان يونايتد. ولم تتغير الحال في الشوط الثاني حيث واصل ليفربول سيطرته مقابل هجمات مرتدة لمان يونايتد الذي كان الأقرب إلى حسم النتيجة في صالحه في الدقائق الأخيرة لولا تألق حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر الذي أنقذ فريقه من هدفين محققين.

وفي مباراة ثالثة عاد توتنهام سريعاً إلى مسيرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً خارج قواعده بتغلبه على شيفيلد يونايتد 3-1. ورفع بذلك الفريق اللندني رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس من 18 مباراة بعد أن حقق انتصاره التاسع مقابل 6 تعادلات و3 هزائم فيما واصل شيفيلد تذيله لفرق المسابقة واقترابه بسرعة شديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ تجمد رصيده عند 5 نقاط بعد أن تلقى خسارته السادسة عشرة.

