قطر إلى الدور الرئيسي في «مونديال اليد»

دوليه

ضمن المنتخب القطري لكرة اليد تأهله إلى الدور الرئيسي من المونديال المقام في مصر، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من نظيره الياباني 31-29 أول من امس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم اليابانيين 16-15، قبل أن يدرك المنتخب القطري التعادل في الشوط الثاني ويحسمه في صالحه وبالتالي الظفر بالمباراة.

ورفع القطريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وضمنوا تأهلهم إلى الدور الثاني، فيما تجمد رصيد اليابانيين عند نقطة واحدة في المركز الثالث. ويلتقي العنابي في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي ثاني المجموعة، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره الأنغولي.

ومني منتخب البحرين بخسارته الثانية عندما سقط 24-21 أمام الأرجنتين في منافسات المجموعة الرابعة.وتفوق المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 12-10 في الشوط الأول الذي شهد ندية قوية بين المنتخبين. وضمن منتخب الـ»تانغو» التأهل إلى الدور الثاني. وبعد سقوطه أمام بولندا في الجولة الأولى، فشل المنتخب التونسي في تحقيق أول فوز له بتعادله مع البرازيل 32-32 في منافسات المجموعة الثانية. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر التي كانت مقررة بينهما أول من أمس، واعتبار ألمانيا فائزة.

وأصدر الاتحاد الدولي بياناً رسمياً أكد من خلاله فوز ألمانيا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف المنتخب الإفريقي.

