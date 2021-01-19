إنتر حسم دربي إيطاليا

دوليه

حقق إنتر فوزاً غالياً على يوفنتوس بهدفين دون رد في ديربي إيطاليا الذي أقيم أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي. وافتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لإنتر في الدقيقة الثانية عشرة ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بالتساوي في عدد النقاط مع ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس، بعد ان تكبد حامل اللقب خسارته الثانية هذا الموسم وكانت الأولى أمام فيورنتينا (0-3) في الأسبوع الرابع عشر من عمر البطولة.

وهذا هو الفوز الأول لإنتر على يوفنتوس في آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.

وقدم يوفنتوس أسوأ مباراة له منذ بداية الموسم الحالي، وبدا إنتر أفضل نسبياً مع بداية المباراة بهجوم ضاغط، أسفر عن الفرصة الأولى من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى جوار المرمى (7). وألغى حكم المباراة دانييلي دوفيري هدفاً ليوفنتوس بسبب تسلل للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (10).

وسرعان ما رد إنتر بهدف مستحق عن طريق لاعب وسطه السابق فيدال الذي حول برأسه كرة عرضية من باريلا في الشباك (13).

واستغل إنتر تذبذب مستوى يوفنتوس لفرض سيطرته التامة، وهدد مرمى السيدة العجوز مرة عن طريق مارتينيس بانفراد سدد على إثره إلى جوار القائم الأيسر (33)، وأخرى عن طريق لوكاكو بتسديدة تصدى لها تشيشني.

وتابع إنتر سيطرته على المجريات في الشوط الثاني، ونجح في التعزيز بعد سبع دقائق من انطلاقه عندما مرر أليساندرو باستوني كرة بينية على طبق من ذهب من خلف منتصف الملعب إلى باريلا المنطلق بين قطبي الدفاع جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه في سقف المرمى (52).

وفي مباراة أخرى استعد نابولي بأفضل طريقة للقاء يوفنتوس غدا في الكأس السوبر، وذلك باكتساحه ضيفه فيورنتينا 6-0. وحقق نابولي فوزه الحادي عشر هذا الموسم وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث على حساب روما الذي خسر الجمعة ديربي العاصمة أمام لاتسيو 0-3.

وحسم نابولي لقاء السبت في شوطه الأول الذي أنهاه برباعية نظيفة.

وفشل بارما في تحقيق أول فوز له بعد ثماني مباريات، عندما سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ساسوولو في الثواني الأخيرة.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي بارما في المركز ما قبل الأخير بـ13 نقطة. وخلف بارما، بقي كروتوني متذيلاً لترتيب الدوري بـ12 نقطة، رغم تحقيقه فوزاً عريضاً 4-1 على بينيفينتو.

