بايرن عاد إلى الانتصارات

دوليه

نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا، وابتعد في صدارة البوندسليغا بفوزه الصعب على ضيفه فرايبوغ 2-1 اول من امس في ختام المرحلة السادسة عشرة. ويدين بايرن ميونيخ بفوزه الى مهاجمه الدولي السابق توماس مولر الذي صنع الهدف الأول لزميله الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما مرر له كرة داخل المنطقة سددها بيسراه داخل المرمى. وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق 9 أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النرويجي إرلينغ هالاند. وسجل مولر هدف الفوز بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من لوروا سانيه وذلك بعد 12 دقيقة دقائق من إدراك فرايبورغ التعادل بواسطة نيلز بيترسن بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر رأسية من نيكولاس هوفلر بعد ركلة ركنية في الدقيقة 62.