متز حرم ليون من استعادة الصدارة

دوليه

أسدى متز خدمة كبيرة الى باريس سان جرمان وليل عندما حرم ليون من استعادة الصدارة بالفوز عليه 1-0 أول من أمس في ختام المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

وسجل ليون هدفاً عبر مهاجمه الدولي الكاميروني كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 74، ألغي بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد حيث ثبت تسلل احد زملائه.

وفي الوقت الذي ضغط فيه ليون بشكل كبير على مرمى متز نجح الاخير من هجمة مرتدة في خطف هدف الفوز عبر البلجيكي ارون ليا ايسيكا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع. وهي الخسارة الثانية لليون هذا الموسم. وتجمد رصيد ليون عند 40 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف باريس سان جرمان حامل اللقب الذي كان انتزع الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه أنجيه 1-0 السبت، وليل الذي قلب ليل الطاولة على ضيفه رينس وتغلب عليه 2-1.

وحرم لنس مضيفه نانت من تحقيق فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد المدير الفني للمنتخب الفرنسي السابق ريمون دومينيك، والأول من الثامن من نوفمبر الماضي، وذلك عندما أرغمه على التعادل 1-1.وحقق بوردو فوزا كبيرا على مضيفه نيس بثلاثية نظيفة . وواصل ستراسبورغ صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه سانت اتيان بهدف وحيد.

