لنكمل.. رفع.. للاستمرار؟

محلية

لا اعلم عند كتابة هذه المقالة التي هي الجزء الثاني من المقالة السابقة بخصوص قرار رفع الايقافات والانذارات باتحاد القدم التي واكبت دوري التصنيف الفاشل ان كان هناك نادي رفض هذا القرار؟؟؟... وسوف اقدم رأيي بطريقة اسئلة اتمنى ان يرد عليها من كان صاحب هذه القرارات في اتحاد العديلية بعد ان يقرأ رأيي الخاص:

لماذا لم يوضع هذا القرار في لائحة بطولة التصنيف قبل بدايتها؟ الظاهر اردتم ان تستفيدوا منها شخصيا!

اعتقد بهذا القرار قدمتم مكافأة للاعب سيئ السلوك في الملعب وبالتأكيد سيكون له حافز في البطولة القادمة؟ اول مرة اشوف واسمع بأن المتهم يكافأ في نهاية البطولة؟

هل سألتم حكام الاتحاد بهذا القرار ومدى تأثيره عليهم مستقبلا في الخوف من ادارة الاتحاد اكثر من الخوف من تصرفات بعض اللاعبين المشاغبين؟ والله لو كنت حكما لاخذت موقفا قويا من هذا الاتحاد الذي لا يحمي حكامه!

ماذا تعتقدون هو رأي مدربي الاندية المحليين والاجانب في تصرفكم هذا...؟ فلا اعتقد ان هناك من يساند هذا القرار حتى ولو كان المستفيد منها... لانه بذلك يفقد الثقة فيمن يدير اللعبة وخصوصا حكام المباراة؟

جعلتم طريقة ادارة الفريق بالنسبة للجهاز الاداري للفريق سهلا في عملية محاسبة او من عدمه من يتعمد اخذ الانذارات والطرد؟ «العب على كيفك ولا تحاتي اخذ اي انذار مستقبلا»... (وكلنا يتذكر ما حدث بين لاعب نادي العربي والكويت.....)

هل سيكون مثل هذه القرارات اثر على سلوك اللاعبين الشباب والفريق الاول مستقبلا بأن يعمل ما يريد لانه ضامن الغاء هذه العقوبات مستقبلا؟ « خوش تأهيل وتطوير لمستوى اللاعبين؟»

وأكيد بمثل هذه القرارات في وقت مضبوط؟؟؟ سيتم استمرار من اخذ القرار في الاتحاد القادم القديم والجديد.

تعلمون ما مشكلة الرياضة الكويتية منذ زمن طويل؟ الجواب: أن من يقوم باخفاقها في اي مجال (اداري او فني) لا يعترف أبدا بأنه السبب لهذا الاخفاق ولانه لا يوجد من يحاسبه سواء في النادي او الاتحاد او اللجنة الاولمبية او هيئة الرياضة او مجلس هيئة الرياضة او الوزير المختص او مجلس الامة..... اذا اردتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب... حولوا الرياضة الى القطاع الخاص... لان القطاع التجاري لا يقبل باستمرار الفاشل معه .... والله من وراء القصد.

