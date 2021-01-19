العربي.. «فكّونا من نظام الترقيع»

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يعد العربي ركنا اساسيا من أركان الكرة الكويتية قدم العديد من النجوم للمنتخبات وله الكثير من الانجازات، ودائما ما يكون سباقا بوضع بصمته في سجل اى بطولة. لكن الاخضر عانى على فترات بالابتعاد عن منصات التتويج وما زال يمر بنفس الوضع، فدائما ما يرمى بالاسباب على سوء الادارة في معالجة الاسباب ومن ثم فان الحالة التى يشكو منها الاخضر في الوقت الراهن تتطلب من مجلس الادارة بقيادة عبد العزيز عاشور ان تضع يدها على العلة.

وبما انها ليست غائبة عن الانظار وهى تتمثل بعملية اختيار المدرب بالمقام الاول فلا يعقل انه في غضون موسم واحد 2019-2020 منذ انطلاقته حتى توقفه بفعل جائحة كورونا يشرف على الفريق 4 مدربين بداية من «الاسباني خوان مارتينيز- البوسني داركو –الوطنيان احمد عثمان ويوسف الرشيدي – اللبناني باسم مرمر» وبعدها استبعد اللبناني باسم مرمر اثناء دوري التصنيف 2020-2021 واسندت المهمة مؤقتا للوطنيين احمد عثمان ويوسف الرشيدي.

وتم التعاقد مع الكرواتي انتي ميتشا ليبدأ دوري الدرجة الممتازة مع الفريق وتأمل الادارة بان ينجح في تحقيق الطموحات معه.

والجانب الاخر من العله يتمحور في اللاعبين، فهناك عدد ليس قليل منهم لا يستحقون الاستمرارية بالدفاع عن الفانيلة الخضراء باعتبار ان عطاءهم قد نفد، ويفضل منح العناصر الشابة الفرصة بالمشاركة حيث تضم صفوف الفريق عددا جيدا من اللاعبين الشباب الذين استطاعوا ان يقدموا مستويات جيدة في الفترة الاخيرة على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تواجه الفريق.

ومنهم من يتنبأ له بمستقل طيب ليكون قادرا على تمثيل الاخضر بالشكل اللائق، وهذا الامر يحسب للادارة التى حرصت على ان تقوم ببناء فريقا جديدا يكون بمقدوره العودة بالمنافسة على احراز البطولات.

ولكن يظل ملف اللاعبين المحترفيين شرطا ضروريا بتلك العملية في ظل وجود مثل هذا العدد الكبير من الوجوه الشابة الا ان يبدو ان طريقة التعاطى مع هذا الملف لدى اصحاب القرار تسير على نفس وتيرة اختيار المدرب فمن غير المنطق يكون اسلوب ضم المحترفين «بالكمية وليس بالكيف»، بالاضافة الى النظر للتكلف المادية فهذا ما يجعل الاختيار غير مجد.

فمنذ رحيل فراس الخطيب ومن بعده محمود المواس والاردني احمد هايل لم يأت للاخضر محترف يشكل اضافة فنية للفريق ومجرد من حضر من المحترفين اما يكون تكملة عدد او ذو قفزة مؤقته وبعدها يكون عاله على الفريق وما يحدث الان في ظل مشاركة الغيني سيكو كيتا والغاني عيسى يعقوبو والعاجي سيدريك هنري فهؤلاء وما يقدمونه من عطاء غير مقنع يعكس كيفية الاختيار للمحترفين.

فالاخضر متى ما توفر لديه اللاعب المحترف صاحب القدرات العالية بجانب العناصر الشابة الحالية فحينها يستطيع عشاقه ان يراهنوا على انه سيعود لمنصات التتويج بينما اذا بقي الوضع على نظام «الترقيع» سواء مع المدرب او المحترفين ايضا سيكون الموسم الحالي على غرار المواسم الماضية لتعود الجماهير العرباية التى استبشرت خيرا بعد الفوز بلقب كاس الامير اخيرا «لموال التغني بالماضي» مع وعود ادارية بان القادم سيكون افضل.

