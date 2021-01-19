«طائرة القادسية» أسقط الكويت

محلية

فاجأ القادسية نظيره الكويت وألحق به الهزيمة 3-0 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، والتي شهدت أيضاً فوز كاظمة على الجهراء بالنتيجة ذاتها. وبهذه النتائج ارتقى البرتقالي الى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق الأشواط عن الكويت صاحب الرصيد ذاته، بانتظار نتيجة مباراة العربي (12 نقطة) مع الشباب (7 نقاط) التي اقيمت في وقت متأخر مساء أمس، في حين رفع القادسية رصيده الى 12 نقطة، والجهراء 10 نقاط.

ودخلت البطولة في منعطف مهم في ظل تنافس الثلاثي كاظمة والكويت والعربي على الصدارة ومطاردة القادسية لهم قبل جولتين من نهاية القسم الثاني.

وظهر القادسية بصورة مغايرة عن مباراته أمام الجهراء في الجولة الماضية التي تكبد فيها خسارة مفاجئة، وقدم مستوى متميزا أمام الكويت متصدر البطولة ما مكنه من تحقيق فوز صريح بثلاثة أشواط نظيفة. في المقابل قدم الكويت واحدة من أسوأ مبارياته في البطولة لغاية الآن اذ بدت صفوفه مفككة وأبتعد التركيز عن لاعبيه ما تسبب في الهزيمة التي ادت الى تراجعه للمركز الثاني. ولم يجد القادسية صعوبة في فرض هيمنته على الشوط الأول بفضل تميز لاعبيه عبدالوهاب الجيران وسلطان أحمد وبدر جوهر وناصر دشتي الى جانب تألق محترفه البرازيلي ديجالما موريرا لينهي الشوط الأول 25-16. وحاول الكويت العودة الى اللقاء في الشوط الثاني الا أن رغبة القادسية في تعويض الهزيمة الماضية دفعت الفريق الى تقديم أفضل مستوياته وحسم الشوط الثاني 25-20.

واستثمر القادسية حالة الاحباط التي ظهرت بوضوح على أداء الكويت ليهيمن على الشوط الثاني وسط تألق لافت من جميع لاعبيه لينهيه بسهولة 25-14 محققاً انتصارا سهلاً على المتصدر السابق.

وفي المباراة الثانية انهى كاظمة الأشواط الثالث أمام الجهراء بنتيجة واحدة هي 25-21 محرزاً انتصارا مهما وضعه في صدارة البطولة.

