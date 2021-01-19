«الرياضات الإلكترونية» ينظم بطولته الأولى

محلية

بدأت مساء الأول من أمس منافسات بطولة فيفا 21 الأولى بحضور رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي للرياضات الالكترونية عبدالله العلي وأمين السر فيصل ابل.

وتقام مباريات البطولة خلال هذا الأسبوع من الساعة 5:00 عصراً الى 8:00 مساء في صالة GAMMA GAME الكائنة في منطقة السالمية وذلك بمشاركة 64 لاعبا و12 متطوعا لتنظيم البطولة.

فيما تقوم قناة النادي على اليوتيوب بنقل البطولة على الهواء مباشرة حتى يتسنى للجميع متابعة الفعاليات لمن لا يمكن أن يتواجد في الصالة لمتابعتها، حيث أن النادي يسمح بحضور جماهيري وذلك وفقًا للنسب المحددة وسط الاجراءات الاحترازية المتبعة. وهذه الخدمة التي يقدمها النادي متميزة لاسيما أنها تبث باللغتين العربية والانكليزية وتضع الفرق أمام جماهيرها ومحبيها لمتابعة كل البطولات ومعرفة كل شيء خاص بها وبصورة متميزة. وتعد صالة «قاما قيم» من أكبر الصالات في دولة الكويت حيث أنها جاهزة لاحتضان مباريات البطولة المحلية حيث شهدت منافسات في الأشهر الماضية، وتم تجهيز الصالة بأعلى صورة ممكنة لاستقبال اللاعبين في المباريات القادمة.

