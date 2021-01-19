مباريات «مونديال الأندية» في «المدينة التعليمية» و«أحمد بن علي»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تعديل جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية « قطر 2020»، عقب تأكيد نادي أوكلاند سيتي عدم تمكنه من المشاركة في منافسات البطولة في ضوء تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا والمرتبطة بجائحة «كوفيد-19». وأكد «فيفا» الابقاء على الشكل الحالي للمسابقة دون تغيير باستثناء عدم اقامة مباراة الافتتاح التي كان فريق أوكلاند سيتي أحد طرفيها. وستقام منافسات البطولة على ملعبي ستاد المدينة التعليمية وستاد أحمد بن علي، بينما لن يشهد ستاد خليفة الدولي أيا من مباريات البطولة، وقد كان من المقرر أن يستضيف الستاد مباراتين خلال المنافسات.

ويستضيف ستاد أحمد بن علي أولى مباريات البطولة في 4 فبراير عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدوحة، فيما سيشهد ستاد المدينة التعليمية تتويج الفريق الفائز بلقب مونديال الأندية، حيث تنطلق المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.يشارك في منافسات البطولة كل من الدحيل القطري، ممثل الدولة المستضيفة، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وبايرن ميونيخ الألماني، بطل أوروبا، وأولسان هونداي الكوري، بطل آسيا، وتايجرز أونال، بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف، اضافة الى بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية الذي سيحدد يوم 30 يناير الجاري.وفي ضوء انسحاب نادي أوكلاند سيتي سيتأهل فريق الدحيل القطري مباشرة الى الدور الثاني.ومن المقرر اجراء قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية اليوم.

