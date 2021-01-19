وفد «الكرة» زار العربي

محلية

زار وفد من اتحاد الكرة أول من أمس النادي العربي وضم كلاً من أحمد عقلة نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، سالم سعدون عضو مجلس ادارة الاتحاد ونائب رئيس لجنة المسابقات، وصلاح القناعي الأمين العام للاتحاد.

وكان في استقبالهم عبدالعزيز عاشور رئيس النادي العربي وفؤاد المزيدي أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة علي مندني وأمين الصندوق فهد الفهد، اضافة لأعضاء مجلس الادارة اسماعيل الحبيب وعلي أتش. وحضر الاجتماع عضو مجلس ادارة النادي السابق أسامة حسين واداري فريق كرة القدم الأول أحمد النجار ورئيس اللجنة الثقافية بالنادي حسين المقصيد. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين النادي العربي والاتحاد ومناقشة آخر التطورات على الساحة الرياضية المحلية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

