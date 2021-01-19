مستوى مبشر في «الإسكواش النسائية»

محلية

ظهرت منافسات البطولة النسائية الاولى للاسكواش (فردي) التي انطلقت أول من أمس على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح في جنوب السرة بمستوى مبشر، وسط مشاركة 31 لاعبة.

وجاء اليوم الاول للبطولة مليئا بالحماس في ظل رغبة اللاعبات في اثبات انفسهن مما خلق الاثارة في بعض المباريات، وتأهل الى دور الثمانية كل من اللاعبات مريم الحوطي، كاترين رافول، هلا مدحت، زينب عبدالشافي، شيماء الرشيد، وسن العون، هديل العبيد وشيخة الدبوس.

من جانب آخر، أكدت نائبة رئيس اللجنة النسائية في اتحاد اللعبة سلوى العازمي ان المستوى الفني في مباريات اليوم الاول يبشر بالخير، اذ ان هناك عدة لاعبات قدمن مستوى جيدا وبامكانهن الاستمرار في التدريب وتمثيل المنتخب في المستقبل، متمنية ان يتم استقطاب اللاعبات الى الاندية المحلية.

وبينت انه في الموسم المقبل سيتم تنظيم بطولة الدوري للاندية بفئة العمومي وذلك تماشيا مع رغبه اللجنة الاولمبية بالاهتمام في الرياضة النسائية والعمل على تطويرها لتصبح رياضة المرأة مكونا اساسيا في الرياضة الكويتية.

