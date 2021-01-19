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الكويت والقادسية يواجهان السالمية وكاظمة في «اليد»

زيد خلف
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الثلاثاء 19 يناير 2021

يخوض الكويت المتصدر مواجهة قوية أمام السالمية في 07:15 اليوم ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، والتي تشهد لقاء قويا آخر يجمع القادسية الوصيف مع كاظمة في 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة، ويأتي بعده القادسية 17 نقطة، فيما يمتلك كاظمة 11 نقطة في المركز الرابع والسالمية 8 نقاط في المركز الخامس. ويسعى الأبيض الى تحقيق انتصار جديد والابتعاد أكثر في الصدارة في طريقه الى المحافظة على لقبه للمرة الثامنة على التوالي، فيما يحاول السماوي الى عرقلة الكويت واحياء المنافسة من جديد. وفي اللقاء الثاني يريد القادسية مواصلة مطاردة المتصدر والتغلب على البرتقالي الذي تعادل معه في القسم الأول.


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