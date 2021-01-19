فليطح: الهيئة تدعم الخطط الطموحة لـ«الطائرة»

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هنأ مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة بثقة الجمعية العمومية وتمنى له التوفيق في أداء رسالته والنهوض باللعبة. جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد بحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية د.صقر الملا. وأكد فليطح خلال اللقاء دعم الهيئة لكل الخطط والبرامج الجادة والطموحة التي من شأنها تطوير لعبة كرة الطائرة، مشيرا الى أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الاتحاد والأندية الرياضية لاختيار النظام الأفضل. وأوضح فليطح أن المجلس الجديد يمتلك من الخبرات الادارية والفنية القادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الاضافة المنشودة لمسيرة اللعبة. من جانبه قدم رئيس اتحاد الكرة الطائرة د. عبدالهادى شبيب الشكر باسمه ونيابة عن مجلس الادارة وجميع منتسبي الاتحاد لمدير الهيئة ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية على مايقدمانه من الدعم والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة الطائرة خصوصاً.