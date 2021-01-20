عرض مسلسل شيماء سيف «في بيتنا روبوت»

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كانت شركتا سينرجي وروزناما منتجي المسلسل طرحت البرومو الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تماما وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلى عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وظهر أيضا عدد من نجوم الشرف في اعلان المسلسل منهم الفنانون هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي. وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم في مسلسلها الأخير «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهي «في بيتنا روبوت» من تأليف السيناريست أحمدي محمدي والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجار اختيار مؤلف للثالثة.

