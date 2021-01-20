شبنم خان: كل شخصية أعطيها حقها.. والكبار أتعلم منهم

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أكدت الفنانة شبنم خان لـ«النهار» بانها سعيدة جدا لمشاركتها في مسلسل «عالقون» وان تكون جزءاً من فريق العمل والذي تعتبر بانه اتخذ مسارا مختلفا من كل النواحي وقد توجهت بالشكر الى المخرج عباس اليوسفي الذي اعطاها الفرصة للمشاركة وبسؤالها عن مشاركتها في مسلسل «الناجية الوحيدة» قالت : العمل بحد ذاته مع الفنانة القديرة هدى حسين يعتبر انجازاً وخطوة مهمة في مسيرتي وانا استمتعت خلال تواجدي معها ومن خلال العمل اؤدي شخصية مشهورة وعندي الكثير من الفانز ومن ضمنهم توجد فئة مهووسة في تلك الشخصية لدرجة انهم يعملون اي شيء من شدة الهوس ومن خلال الشخصية يرى المشاهد كيف هي حياة الممثل او المشهور صعب وليس مثل ما يعتقد البعض وخاصة في ظروف الحياة والعمل.

مثالية

واما عن مسلسل «الناموس» قالت: عملت مع منتج وطاقم عمل حريص ودقيق في ان يخرج هذا العمل بصورة مثالية ومناسبة ومن خلال الشخصية التي اقدمها فانني تعلمت الكثير وسيرى المشاهد خلال عرض العمل في شهر رمضان ما تلك الشخصية التي احببت ان اؤديها. وعن المشاركة في اكثر من عمل خلال موسم واحد قالت: من خلال الاستعداد لشهر رمضان فان الكل يبدأ تصويره العمل في نفس الوقت تقريبا وانا ارى ان ذلك يعتمد على حجم الدور او عدد المشاهد في المسلسل او العمل وعلى هذا الاساس استطيع ان احدد اذا اعمل في اكثر من مسلسل او لا واعطي الشخصية حقها خصوصا اذا كانت الشخصية لها مشاهد كثيرة فابتالي لايوجد متسع من الوقت لان اعمل في مسلسل اخر وخلال السنة الماضية عملت في اكثر من مسلسل لان مساحة الشخصية في العمل الاول اكثر من الثاني ولذلك قررت ان اغتنم الفرصة واستطعت ان اعطي كل شخصية «حقها» وكل المطلوب هو التركيز عما يقدم من خلال مسار الشخصية في كل عمل. واضافت ايضا: اذا الفنان عنده المقدرة في ان يفصل بين الشخصيات التي يقدمها فما المانع ان يؤدي اكثر من عمل ولا اعتقد ان المشاهد لن يركز على اداء الفنان في كل عمل.

الكبار

واما عن حرصها في ان تتواجد مع الكبار قالت: كل فنان يدخل المجال الفني يسعى ان يكون لديه نصيب في العمل مع كبار الفنانين حتى يحقق الانتشار وانا اعتقد ان الممثل يستطيع ان يحقق الانتشار ويكون معروفاً بين الناس من خلال ادائه الذي يقدمه واذا كان لدي الحافز في ان اعمل مع الكبار فانه ليس للشهرة والانتشار بل من اجل ان اتعلم منهم واكتسب من خبرتهم وايضا اتعلم مع كل شخص اتعاون معه واثبت نفسي. وعن اهمية تواجدها في موسم شهر رمضان قالت: اكيد من المهم جدا اكون متواجدة في موسم رمضان لما له من توجه من المشاهدين بكل الاعمار واتمنى مثل مايوجد موسم رمضان وله اهمية في الانتاج الدرامي نود ان تكون هناك مواسم اخرى ونعمل على مدار السنة ويكون نفس الحماس موجوداً.

شروط

واما عن شروطها في اي عمل تشارك به قالت : عندما يعرض اي عمل اسمع من الجهة المنتجة عن الشخصية ومسارها فاذا اعجبتني الشخصية اتقبلها واؤديها خاصة انني اعتبر في بداية الطريق ومن الممكن ان تكون الادوار المنتقاة من خلال السنوات القادمة في الشخصيات التي اود ان اظهر بها والتي تكون بعيدة عن التكرار. وبسؤالها اذا كانت لديها تجارب على المسرح قالت: اتت لي الفرصة في ان اشارك في المسرح ولكن «كورونا» اجل هذا المشروع وكانت هناك فرصة كبيرة ان اؤدي على المسرح. وعن مدى الرضا فيما تقدمه قالت: راضية بكل الادوار التي اديتها وبأدائي واراجع كل دور اؤديه من خلال عرض العمل وارى ما الامور التي يجب تصحيحها وعدم الوقوع بها في الاعمال الاخرى.

