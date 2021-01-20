«أفلام الرعب» ظاهرة جديدة في المشهد السينمائي المصري

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عبر تاريخها الطويل عرفت وشهدت السينما المصرية العديد من الظواهر أو الموجات التي تتحول الى ما يشبه «الموضة» التي تظهر كل فترة زمنية وأخرى وتأخذ هذه الموجة أو الظاهرة وقتها وسرعان ما تختفي وتنتهي.. وشاهدنا من قبل موجة «أفلام المقاولات» في الثمانينيات وموجة أفلام الكوميديا وموجة أفلام الأكشن.. وغيرها ويظل ظهور ظاهرة أو موجة سينمائية مرتبطا بمدى الاقبال الجماهيري على أفلامها والرواج الذي تحققه وعندما يخفت هذا الرواج وينعدم الاقبال تنتهي الظاهرة وبعد فترة يبدأ غيرها.

وخلال العام المنقضي الذي لملم أوراقه منذ أيام قليلة شهدت الأشهر الأخيرة منه ظاهرة سينمائية جديدة ومثيرة بات واضحا أنها ستكون الموجة الجديدة في المشهد المصري السينمائي المصري وهى سيطرة أفلام الرعب وتواجدها بكثرة سواء التي عرضت بالفعل.. أو التي تستعد للعرض خلال الفترة المقبلة أو التي يتم التحضير لها.. وهناك بعض الأسباب التي شجعت عدداً من المنتجين لخوض التجربة وهذه الظاهرة وأهمها ذلك النجاح الجماهيري الأسطوري لفيلم «الفيل الأزرق» بجزئيه الأول والثاني وخاصة الأخير الذي تخطت ايراداته حاجز الـ103 ملايين جنيه وهو رقم قياسي غير مسبوق في كل تاريخ السينما المصرية. ولاشك أن نجاح أفلام الرعب في العالم وهوس الشباب- الذي يشكل غالبية جمهور السينما – لمشاهدتها ومن بينهم بالطبع الجمهور المصري والعربي كان دافعا قويا لتفكير المنتجين انتاج هذه النوعية من الأفلام وهو ما أثمر عن وجود «6» أفلام تنتمي الى هذه النوعية بعضها تم عرضه بالفعل والبعض الآخر ينتظر العرض منها ما عرض على المنصات الرقمية.

ويأتي فيلم «الحارث» في مقدمة هذه الأفلام وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلى الطيب ومعهم عدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف مثل: عمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد.. الفيلم من اخراج محمد نادر وعرض على منصة البث التلفزيوني «شاهد» وتدور أحداثه حول زوجين يقضيان شهر العسل في واحة «سيوه» في أقصى الشمال الغربي بمصر وتنقلب حياتهما رأسا على عقب عندما يظهر الشيطان للعروس «فريدة» لتبدأ سلسلة من الأحداث المرعبة والمثيرة.

كما عرض على المنصة نفسها فيلم «خط دم» بطولة نيللي كريم وظافر العابدين ويعتبر أول فيلم مصري وعربي يتناول عالم مصاصي الدماء!! وأثار الفيلم بأحداثه المرعبة جدلا واسعا حول مدى مناسبة هذه النوعية من الأفلام لمزاج المشاهد المصري والعربي.. كما نزل الى دور العرض المصرية أخيراً فيلم «خان تبولا» من تأليف واخراج وسام المدني وبطولة وفاء عامر ونضال الشافعي وراندا البحيري وأحمد كمال والفيلم تدور أحداثه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي و تناول عبر أحداث مثيرة ومرعبة وجريئة فكرة الخلود التي تراود البشر.

كما نزل الى دور العرض أخيراً فيلم «ريما» من بطولة مايا نصري وفراس سعيد ومحمد ثروت وايهاب فهمي ودارت أحداثه في أجواء من الاثارة والرعب وناقش الفيلم قضية الحاسة السادسة وهل تكون نعمة أو نقمة من خلال فتاة صغيرة لديها قدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها.. فيلم رعب آخر ينتظر العرض «عمار» والذي شهدت الدورة الـ42 الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرضه العالمي الأول ضمن برنامج عروض منتصف الليل.. الفيلم من بطولة شريف سلامة وايمان العاصي.

أما فيلم «فيروس» الذي بدأ عرضه أخيراً للمخرج أسامة عمر فيعد من أوائل الأفلام المصرية التي تم تصويرها بأحدث كاميرا في العالم بجانب استخدامه لأحدث امكانات التصوير والجرافيك.. الفيلم بطولة عدد من الوجوه الجديدة الشابة منهم: تامر القاضي- شريف السلامونى- مارتينا عادل.. الى جانب الفنانين: ريم البارودى- وفاء صادق- مها أبو عوف.

ولم تتوقف القائمة على هذه النوعية من أفلام الرعب على الأفلام التي اشرنا أليها فقط لأن هناك عدداً آخر من الأفلام في الطريق منها ما يتم تصويره حاليا وأيضا ما هو في طور التجهيز وقرر المخرج الشهير طارق العريان خوض التجربة من خلال فيلم «تهويدة» من بطولة الفنان عمرو يوسف وأيضا فيلم «يوم 13» من بطولة دينا الشربيني واحمد داود.

