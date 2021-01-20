7 نصائح للتخلص من احتباس الماء في الجسم

مرأة

1 الاكثار من شرب المياه: يؤدي نقص المياه في الجسم الى التأثير بالسلب على الكلى، ما يؤدي أيضا الى التأثير على الكبد، ما يؤدي الى توقف الكبد عن حرق الدهون الخاصة بالجسم. وليس هذا فقط، ففي حالة نقص المياه في الجسم، فان ذلك يؤدي الى حدوث الاصابة بالامساك، وذلك لعدم القدرة اتمام عملية الاخراج نتيجة الى نقص واحتباس السوائل بالجسم. يؤدي ذلك أيضا الى تراكم الدهون في الجسم.

2 خل التفاح: يلعب خل التفاح دور مهم في التخلص من مشكلة تراكم السوائل بالجسم، حيث أنه يساعد الجسم على ادرار البول بنسبة كبيرة للتخلص من المياة الزائدة. بالاضافة الى ذلك، يحتفظ بنسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم داخل الجسم، لتعمل كل وظائفه بشكل جيد. ففي حالة حدوث أي انخفاض في نسبة البوتاسيوم في الجسم، فذلك يؤدي الى حدوث تلف بخلايا الكلى نتيجة لانخفاض مقدار السوائل في الجسم. أضيفي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح الى كوب ماء واحد، ثم تناوليه بشكل يومي مباشرة قبل الوجبات.

3 البوتاسيوم والفواكه والخضراوات: لابد من الاكثار من تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم، حيث يساعد هذا العنصر على تعزيز وظائف الجسم، بالاضافة الى التخلص من السوائل المجمعة في الجسم. ليس هذا فقط، بل يؤدي أيضا الى الحفاظ على توازن السوائل بالجسم. تناولي أيضا الفواكه والخضروات بكثرة لأن بها نسباً كبيرة من الماء، ومن فيتامين ج، ومن مادة بيوفلافونويدس، التي تساهم في تعزيز الأنسجة وتجعل الشعيرات الدموية لا تسرب السوائل الى الأنسجة التي تحيط بها. من أهم هذه الفواكه، البطيخ والبرتقال والشمام والليمون الهندي والخوخ والأناناس والفراولة والعنب البري والموز.

4 النوم: النوم الجيد من أهم العوامل التي تساعد على التخلص من الماء الزائد المحتبس في الجسم، وذلك لأن جسم الانسان يحتاج الى الراحة لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يوميا. النوم الجيد يؤدي أيضا الى اعادة التوازن للوظائف بالجسم، للقدرة على ممارسة النشطات اليومية في اليوم التالي، ولهؤلاء الذين يقومون باتباع نظام ريجيم لمساعدتهم على خسارة الوزن الزائد بشكل صحي. لذلك، فينصح الأطباء الأشخاص الذين يقومون باتباع حمية غذائية بالنوم لمدة نصف ساعة أخرى بجانب عدد ساعات النوم التي يحتاج اليها الجسم.

5 الشعير: الشعير من النباتات التي تساعد الجسم في التخلص من المياه الزائدة والمحتبسة، حيث أنه من اهم مدرات البول التي تم تجربتها في العديد من دول العالم. يؤدي الشعير الى طرد السموم المتراكمة في الجسم، كما انه من النباتات الآمنة على الحامل خلال فترة الحمل. يتم استخدامه من خلال احضار مقدار ربع كوب من الشعير الغير مقشر، بالاضافة الى واحد لتر من الماء، وأيضا مقدار واحد كوب صغير من عصير الليمون.

6 تعديل النظام الغذائي: لابد من الحرص على اعادة تنظيم النظام الغذائي بشكل صحيح، بالاضافة الى تقليل استخدام الملح في الطعام، حيث أن الملح يؤدي الى احتباس المياه في الجسم بنسبة كبيرة، كما يؤدي الى اضطرابات في عمل الكلى التي تؤدي الى عدم حدوث توازن في المياه الموجودة في الجسم. بالاضافة الى أن الملح يؤدي الى انتفاخ الجسم وخاصة في الأطراف. ينصح أيضا بتجنب تناول المعجنات، ورقائق البطاطس المقلية والفول السوداني المملح واللحوم المصنعة لأن بها نسب من الملح والذي يساعد على حبس الماء في الجسم. قللي أيضا من استخدام التوابل بشكل مفرط في الطعام، وأيضا الصلصات مثل صلصة الصويا وصلصلة الطماطم. ابتعدي عن النكهات التي يتم استخدامها في الطعام، بالاضافة الى الاقلال من تناول الوجبات السريعة.

7 الرياضة: الرياضة من أهم العوامل التي تؤدي الى المساعدة في التخلص من المياه المحتبسة داخل الجسم، فعند القيام بالنشاط الرياضي، يؤدي ذلك الى التعرق نتيجة تخلص الجسم من المياه الزائدة المجمعة بداخله. أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة والأنشطة البدنية معرضات بشكل أقل للاصابة بمتلازمة ما قبل الحيض، والتي منها احتباس الماء في الجسم.

