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الفوائد الصحية لبذور القرع العسلي


تحتوي بذور القرع العسلي على الكثير من المعادن والمغذيات مثل الزنك، الحديد، الفوسفور وغيرها. ولهذا فبذور القرع العسلي لها العديد من الفوائد الصحية نتعرف عليها سويا في السطور القادمة.
1- التربتوفان: تحتوي بذور القرع على مادة التربتوفان التي تتحول الى مادة السيروتونين المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.
2- الغلوتامات: مادة الغلوتامات الموجودة في بذور القرع ضرورية لتخليق الناقلات الكيميائية العصبية المسؤولة عن مكافحة الاجهاد وتخفيف القلق.
3- الزنك: بذور القرع غنية بالزنك الذي يعزز وظيفة المناعة ويحارب مرض هشاشة العظام بالاضافة الى المساعدة في علاج حب الشباب.
4- فيتوسترولس: وهي مركبات كيميائية نباتية تعمل على تقليل الكولسترول السيئ ورفع الكولسترول الجيد كما انها أحد المواد الفعالة في مكافحة السرطان.
5- تحتوي بذور القرع العسلي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الشيخوخة وحماية الجسم من تأثير الجزيئات الحرة. وأهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور القرع هي:
? فيتامين E: ويتواجد في بذور القرع بأكثر من صورة بعضها أكثر فائدة من فيتامين E نفسه.
? الزنك والمنجنيز: وهما من المعادن المضادة للأكسدة.
6- خصائص مضادة للميكروبات: تتمتع بذور القرع العسلي بخصائص مضاد للميكروبات وخاصة الفيروسات.
7- مرض السكر: تساعد بذور القرع العسلي في تنظيم الأنسولين، كما يحتوي على مواد تعمل على حماية الكلى لدى مرض السكر.
8- الوقاية من السرطان: المواد المضادة للأكسدة الموجودة في بذور القرع تعمل على الوقاية من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
9- البروتين: بذور القرع العسلي مصدر غني بالبروتين مما يجعلها وجبة خفيفة صحية.
تحمض بذور القرع العسلي وتملح وتؤكل كنوع من أنواع المكسرات والتسالي.


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