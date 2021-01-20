فوائد صحية مذهلة لصودا الخبز

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يجب التمييز بين صودا الخبز والبيكنغ بودر حيث يختلط الأمر على الكثيرين خاصة أن كلاهما يستخدم في عمل المخبوزات. صودا الخبز هي بيكربونات الصوديوم، التي تدخل في صناعة العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل، أما البيكينج بودر هي بيكربونات الصوديوم مضاف اليها النشا. لصودا الخبز الكثير من الفوائد الصحية المذهلة! تابعي هذا المقال وتعرفي بشكل مفصل عليهم.

يعالج فطريات المهبل لدى السيدات: الاصابة بالالتهابات المهبلية من الأمور الشائعة لدى الكثير من السيدات، كنتيجة لعدوى الفطريات، وعليك التأكد أولا من اصابتك بالالتهابات الفطرية، التي تمتاز بوجود حكة في المهبل، مع خروج افرازات بيضاء جامدة كالجبن، مع رائحة كريهة. وللتخلص من الالتهابات المهبلية والحكة المصاحبة لها، أضيفي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم الى لتر من الماء الدافئ، واستخدمي الخليط كغسول مهبلي مرتين يوميا، ثم قومي بتنظيف المنطقة بالماء الدافىء فقط.

تعالج النقرس: تحدث الاصابة بالنقرس كنتيجة لارتفاع نسبة حمض اليوريك في الجسم، الأمر الذي يؤدي الى تراكمه في المفاصل، مسببا التهابها والشعور بالألم. وللتخلص من نوبات النقرس المؤلمة، اخلطي ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من عصير الليمون. اشربي الخليط مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع وسوف تلاحظين اختفاء آلام المفاصل تماما.!

تخلصك من البرد وأعراض الأنفلونزا: تشتكي العديد من السيدات من اصابتهن بالبرد والإنفلونزا المزعجة، ومعظم نزلات البرد تزول تلقائيا دون تدخل منا، الا أن بعضهم يستمر لمدة طويلة تتراوح بين أسبوع الى عشرة أيام. يمكنك علاج وتخفيف أعراض الأنفلونزا عن طريق صودا الخبز التي تساعد على موازنة درجة الحموضة PH في الدم. استنشقي محلول بيكربونات الصوديوم ليساعدك على التخلص من الزكام والرشح بفاعلية وفي وقت قصير. ويمكن استخدام محلول بيكربونات الصوديوم أيضا كغرغرة كل 4 ساعات للتخلص من احتقان الحلق. تعالج الحموضة وسوء الهضم: يعتبر صودا الخبز من اهم المضادات الطبيعية للحموضة، فهو آمن وفعال لتخفيف حرقة المعدة أو عسر الهضم الحمضي، واضطرابات المعدة. تخلصي من الحموضة والانتفاخ وسوء الهضم، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة، عن طريق تناول كوب من الماء المضاف اليه ملعقة صغيرة من صودا الخبز بعد الوجبات.

تعالج الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات: تتسبب الحكة المصاحبة للحساسية ولدغ الحشرات في شعور مزعج خاصة للأطفال. ولتخفيف الشعور بالحكة والحساسية أضيفي 1/2 كوب من بيكربونات الصوديوم الى حوض الاستحمام المملوء بالماء البارد، وابقي في الحوض لمدة 1/2 ساعة. كما يمكنك عمل كمادات الماء وبيكربونات الصوديوم على المناطق المصابة بالحكة، وتعد هذه الطريقة آمنة جدا للأطفال. تتميز صودا الخبز بخواص مرطبة ومضادة للالتهاب فيمكنك عمل معجون من الماء وبيكربونات الصوديوم ووضعه على الأماكن المتورمة والملتهبة للتخلص من الاحمرار وتخفيف التورم.

تحافظ على صحة ونظافة الأسنان: تدخل صودا الخبز في تركيب معظم معاجين الأسنان كمادة مبيضة ومنظفة، ولعمل معجون منزلي لتبييض الأسنان اخلطي ملعقة من الملح مع 3 ملاعق من صودا الخبز، و3 ملاعق من الجليسرين و20 قطرة من زيت النعناع وملعقة من مسحوق القرفة. اخلطي المكونات وأضيفي اليها الماء.

