إدارة ترامب توجِّه الطعنة الأخيرة للقدس قبل رحيلها

عربيات ودوليات

في الساعات الأخيرة من عمرها، اعتبرت ادارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ان حفريات ونشاطات المستوطنين الاسرائيليين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة «شهادة على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا».

وكشفت السفارة الأميركية لدى اسرائيل النقاب عن حفل خاص نظم لهذه الغاية أخيراً في احد الأنفاق الاستيطانية اسفل بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقالت السفارة في بيان مساء الاثنين: «اعترفت سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل، جنباً الى جنب مع اللجنة الأميركية للحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بمدينة داوود باعتبارها شهادة على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا».

وكانت السفارة تشير بقرارها هذا، وهو الأخير الذي تتخذه ادارة ترامب وقبل يوم واحد من مغادرة السفير الأميركي ديفيد فريدمان لمنصبه، الى الحفريات التي تقوم بها جماعة «العاد» الاستيطانية اسفل بلدة سلوان واستيلاء المنظمة ذاتها على عشرات المنازل الفلسطينية في البلدة.

وتعلن منظمة «العاد» الاستيطانية، المدعومة من الحكومة الاسرائيلية، صراحة انها تهدف الى اقامة ما تسميها «مدينة داوود» في بلدة سلوان الفلسطينية.

وقالت السفارة: «تعيد الاكتشافات الأثرية في مدينة داوود الحياة الى القدس التوراتية وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي الهمت مؤسسي اميركا».

وأضافت: «حضر سفير الولايات المتحدة في اسرائيل، ديفيد فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، اخيراً حفلاً خاصاً لتكريم مدينة داوود تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في ربط زوارها الى اصول القيم التي ساعدت في تشكيل اميركا».

وقال فريدمان، بعد وضع لوحة الاعتراف داخل احد الأنفاق اسفل سلوان: «في اميركا الحديثة، نستلهم الكثير من الآثار التي تذكرنا بتاريخ جمهوريتنا. لطالما تساءلت، ما الآثار التي الهمت الآباء المؤسسين. عندما اعلن واضعو اعلان الاستقلال ان خالقنا قد منح كل اميركي حقوقاً معينة غير قابلة للتصرف، ما هي الآثار التي الهمتهم؟ اقترح ان هذه الآثار موجودة هنا، في مدينة القدس القديمة».

وأضاف: «لقد قدمنا هذه اللوحة لمؤسسة مدينة داوود على امل ان تدفع كل من قرأها الى التفكير في القيم اليهودية المسيحية التي تأسست عليها بلادنا وكيف استلهمت القدس القديمة وسكانها هذه القيم».

أما باكر فقال: «بازاحة الستار عن هذه اللوحة والاعتراف بمدينة داوود لمساهمتها في تراث اميركا، فاننا نحقق هدفاً آخر اكبر: توحيد الأميركيين حول مبادئنا وقيمنا التأسيسية. وتعد مدينة داوود بمثابة شهادة حية على تلك القيم الثابتة، ومن واجبنا ان نضمن بقاءها للأجيال القادمة».

وكتب فريدمان وباكر على اللوحة التي وضعت بالنفق: «تعيد مدينة داوود الحياة الى اورشليم التوراتية في نفس المكان الذي سار فيه ملوك وأنبياء الكتاب المقدس. انه الموقع الذي تم فيه اكتشاف الاكتشافات الأثرية المشهود لها دولياً».

في المقابل تعهدت وزارة الخارجية الفلسطينية بملاحقة السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان قانونيا، بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني «مدينة داوود» وسط القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، امس، ان القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها بما فيها البلدة القديمة وبلدة سلوان هي ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، «الباقية رغما عن فريدمان وادارته المنتهية ولايتها والخارجة عن كل تصنيف قانوني او دبلوماسي او اخلاقي».

واعتبرت ان «تصريحات فريدمان الظلامية خروجا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية». وأكدت انها «ستأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية للبحث في امكانية محاسبة ومساءلة المستوطن فريدمان امام المحاكم الدولية وذات الاختصاص».

