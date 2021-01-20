طفرة «كورونا» الهاربة قد تتغلب على اللقاحات والعلاجات

عربيات ودوليات

لندن - واشنطن- الوكالات: اظهرت دراسة اجراها باحثون اميركيون ان متغير «501Y.V2» لفيروس كورونا المستجد الذي يتميز بعدة طفرات، قادر على اصابة الأفراد الذين طوروا اجساما مضادة بعد اصابتهم الأولى. وأشار الباحثون الى ان هذا التحور قد يساهم في توليد «سلالة هاربة» من شأنها الا تتأثر بالمناعة المتولدة في الموجة الأولى او الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات.

ونظراً لظهور العديد من المتغيرات في فيروس كورونا المستجد، من المهم ليس فقط تقييم قابليتها النسبية للانتقال بسرعة والتسبب في الاصابة بالفيروس التاجي «كوفيد- 19» ولكن ايضاً ميلها للهروب من تحييد الأجسام المضادة والبقاء على درجة خطورة قصوى. والمتغيرات التي تحتوي على طفرات جديدة، يمكن ان تؤثر على تفاعل مستقبلات السنبلة الفيروسية (S RBD) مع المستقبل الفيروسي على الخلايا المضيفة، ما يوفر نقطة دخول الفيروس التاجي مجددا.

علاوة على ذلك ترتبط القابلية للانتقال بالوفيات، حيث ان الزيادة الحتمية في معدلات الاصابة الناجمة عن المتغيرات الجديدة ستؤدي الى ارتفاع عدد الاصابات والوفيات.

ومع ذلك، يمكن ان تتفاقم هذه التداعيات الوخيمة للعدوى الأكثر سرعة وانتشاراً من خلال فقدان فعالية العلاجات واللقاحات القائمة على الأجسام المضادة المتاحة حالياً وانخفاض المناعة الوقائية لدى الأفراد المصابين سابقاً بفيروس «الموجة الأولى».

في غضون ذلك اصبحت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، صاحبة اعلى معدل وفيات من جراء «كوفيد- 19» بين دول العالم. وأظهرت بيانات جمعتها منصة بحثية تابعة لجامعة «أوكسفورد»، ونشرتها شبكة «سكاي نيوز» الاخبارية البريطانية، ان معدل الوفيات اليومي في بريطانيا بلغ 935 حالة، خلال الأسبوع الماضي. وهذا يعني بكلمات اخرى، ان معدل الوفيات في بلغ 16.5 شخصا لكل مليون من السكان وهو المعدل الأعلى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي. وجاءت في المرتبة الثانية التشيك بنسبة 16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 وفاة.

وكانت بريطانيا اول دولة باشرت في توزيع لقاح «فايزر بايونتك» الأميركي في مطلع ديسمبر الماضي كما باشرت في استخدام لقاح «أكسفورد استرازينيكا» المحلي، مطلع يناير الجاري.

والأحد سجلت البلاد 1295 حالة وفاة، مقابل 671 وفاة، الاثنين. ورصدت المملكة المتحدة اكثر من 3 ملايين و400 الف اصابة، منها نحو 89 الف وفاة.

