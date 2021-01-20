تحذيرات علمية من وباء آخر «ينشأ» في الصين!

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذر كبير المحللين في مركز «ناشيونال انترست» الأميركي هاري كازيانيس من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين ونوه كازيانيس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بأن الوباء القادم يمكن ان ينتشر «في اي وقت». ويتزامن تصريح كازيانيس عقب تصريحات مفتشين صحيين مستقلين قالوا انه «كان بامكان بكين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل اسرع عند بداية وباء «كورونا» المستجد نهاية 2019» وخلص الخبراء المستقلون المكلفون بتقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء «كوفيد- 19»، الى انه «كان بامكان منظمة الصحة العالمية وبكين التحرك بشكل اسرع في بداية الأزمة».

وبعد عام من تعرف الجماهير على فيروس كورونا الجديد الذي اودى بحياة اكثر من مليوني شخص، وتحول الى عشرات من السلالات المختلفة وتسبب باغلاق الاقتصاد العالمي، والضغط على موارد الرعاية الصحية وأدى الى تداعيات غير معروفة على المدى الطويل للملايين يطرح تساؤل منطقي حول ما الذي يضمن ان وباءاً جديداً قادما من الصين لا يمكن ان ينتشر في اي لحظة؟ وما الذي تفعله القيادة الصينية لمنع ظهور مرض جديد؟

وقبل ظهور «كوفيد- 19» في اواخر عام 2019، كانت الصين ايضاً نقطة الأصل المفترضة للانفلونزا الآسيوية، عام 1957، وانفلونزا هونغ كونغ، في عام 1968، وتفشي انفلونزا الطيور «H5N1» في عام 1996، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد «سارس» عام 2003.

من جهته، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، من ان الوباء اظهر ان صحة الانسان والحيوان والكوكب متشابكة. وقال ان «أكثر من 70 % من الأمراض الناشئة المكتشفة في السنوات الأخيرة مرتبطة بانتقال العدوى من حيوان الى انسان». وتابع: «بعد مرور عام على اكبر ازمة في عصرنا، لا شك في اننا ما زلنا نواجه خطراً غير مسبوق».

