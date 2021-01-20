قطر تدعو إلى حوار خليجي - إيراني

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الدوحة - الوكالات: دعت قطر الدول الخليجية الى اجراء محادثات مع ايران، بحسب ما اعلن وزير خارجيتها في مقابلة بثت امس في خطوة تأتي بعد مصالحة انهت قطيعة دبلوماسية بين الدوحة وثلاث دول خليجية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتلفزيون «بلومبيرغ» انه «يأمل ان يحدث هذا وما زلنا نعتقد ان هذا يجب ان يحدث». وأعرب الوزير القطري عن امله ان تكون هناك قمة بين ايران ودول الخليج، وقال «هذه رغبة موجودة ايضا لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا ايران عبرت اكثر من مرة عن رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية». وبحسب الوزير القطري فان «قطر ستقوم بتسهيل المفاوضات» حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك، مؤكدا ان بلاده «ستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك».

من جهة ثانية قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ان بلاده مستعدة لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران اذا طلب منها ذلك، مؤكدا ان المهم بالنسبة لبلاده في ما يتعلق بالوساطة هو التوصل الى اتفاق.

وأضاف ان قطر ستدعم الحوار بين البلدين اذا طلب منها ذلك، بصرف النظر عن من سيلعب دور الوسيط، مشيرا الى ان بلاده تحافظ على علاقات طيبة مع واشنطن وطهران. وتابع ان ايران جارة لنا ولدينا حدود مشتركة وقد وقفت بجانبنا خلال الأزمة الخليجية، ولدينا احترام متبادل يسمح لقطر ان تقوم بدور الوسيط.

وكشف وزير الخارجية القطري عن حدوث تقدم في العلاقات بين الدوحة وأبو ظبي، وقال ان بلاده فهمت التجربة التي مرت بها خلال الأزمة الخليجية واستفادت منها، وهي الآن تتطلع للمستقبل من اجل صالح شعبها. وقال ان هناك «تقدما حدث في الاتصالات بين قطر والامارات، ونحن نتطلع للمضي في هذه المحادثات وعلى استعداد للتعامل مع اي قضايا لديهم تجاه قطر، او لدى قطر تجاه الامارات، لقد استأنفنا الرحلات الجوية بيننا».

وأضاف ان «الأساس الذي قام عليه حل الأزمة كان بالموافقة على المبادئ التي اشرنا اليها منذ بداية الأزمة، ومن ثم الدخول في مفاوضات ثنائية لتحديد الخلافات او التحديات التي تواجه علاقاتنا الثنائية، ومن ثم العمل معا لحلها».

