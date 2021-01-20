ترامب يمنح العاهل البحريني وسام الاستحقاق برتبة «قائد أعلى»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق برتبة «قائد اعلى»، تقديرا لدوره في دعم الاستقرار الاقليمي والدولي. وقال ترامب انه «يسعده تقديم هذا الوسام الى العاهل البحريني الذي اسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع المملكة كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل الى جانب الولايات المتحدة».

وأضاف «كان لدعم البحرين للأسطول الخامس للبحرية الأميركية الذي تستضيفه البلاد الدور المساند في تمكينه من اداء مهامه المتعددة». وأشاد الرئيس الأميركي بدعم آل خليفة لرؤية السلام وقراره اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل واصفا القرار بأنه «بدء لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني بين اهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط». ووقعت البحرين مع الامارات من جهة واسرائيل من جهة اخرى اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

