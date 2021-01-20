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العراق: تأجيل الانتخابات المبكرة رسمياً إلى 10 أكتوبر


بغداد - الوكالات: أعلنت وكالة الانباء العراقية «واع» امس ان «مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من اكتوبر المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة». وقالت الوكالة ان مجلس المفوضين كان قد اقترح في وقت سابق على تحديد العاشر من اكتوبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات. وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر كشف امس عن امكانية تخليه عن معارضته لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة، مشددا على ضرورة ابعادها عن التدخلات السياسية والطائفية فيما اكد الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة دعم الاجراءات الكفيلة بانجاح الانتخابات ومنع عمليات التزوير والتلاعب التي قد تواجهها. وعبر الصدر عن امله بأن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات بتأجيلها مهنيا خالصا لاتمام كل آليات الانتخابات واجرائها باجراءات مقبولة. ومن جهتهما اكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة دعم الاجراءات الكفيلة بانجاح الانتخابات كما بحثا مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.


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