بايدن يدشِّن رئاسته بـ«حلم الجنسية الأميركية»

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واشنطن– الوكالات: يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن للكشف عن مشروع قانون هجرة شامل في اليوم الأول لادارته يوفر مسارا مدته 8 سنوات للحصول على الجنسية الأميركية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.

ويعد هذا التشريع جزءا من وفاء بايدن بوعد حملته الانتخابية للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين بعد 4 سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية وحملات الترحيل الجماعي. ويعتبر التشريع أحد أسرع المسارات للحصول على الجنسية الأميركية لأولئك الذين يعيشون دون وضع قانوني في السنوات الأخيرة، لكنه لا يتضمن المقايضة التقليدية لأمن الحدود الذي يفضله العديد من الجمهوريين مما يجعل اقراره من الكونغرس المنقسم موضع شك. ووفقا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، فان التشريع سيتم تقديمه بعد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية اليوم.

وبموجب التشريع فان أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021 دون وضع قانوني سيكون لديهم مسار مدته 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت أو الاقامة الدائمة (Green Card) في حال اجتيازهم فحص الملفات واستيفائهم دفع الضرائب والمتطلبات الأساسية الأخرى. بعد اجتيازهم هذه الخطوة، في حال رغبوا في الحصول على الجنسية الأميركية سيكون لديهم مسار آخر مدته 3 سنوات. وستكون هذه العملية أسرع بالنسبة لبعض المهاجرين الذين وصلوا الى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، وكذلك العمال والزراعيين والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة، وسيتأهلون على الفور للحصول على الاقامة الدائمة.

وعشية يوم التنصيب قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر ميلر امس ان مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأميركي في اجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس الأميركي «الكابيتول» خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وبدا وسط العاصمة الأميركية واشنطن، في الساعات الأولى من صباح امس أشبه بحصن منيع قبل يوم من موعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشددة فيما جدد الرئيس المنتخب دعوته الى توحيد بلاد يسودها الانقسام.

وتنتشر في العاصمة الأميركية قوات من الحرس الوطني سيصل عددها الى 25 ألفاً الأربعاء، بهدف ضمان أمن «منطقة حمراء» شاسعة تمتد من حي كابيتول هيل الواقع ضمن نطاقه مقر الكونغرس حيث سيؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسَم الأربعاء، وصولاً الى البيت الأبيض.

كما أغلق قطاع متنزه «ناشونال مول» الضخم حيث يتدفق مئات آلاف الأميركيين كل أربع سنوات لحضور مراسم التنصيب. وبدت الطرق شبه مقفرة منذ الاثنين وهو يوم عطلة اذ يصادف ذكرى مارتن لوثر كينغ. وعادة ما يشارك الأميركيون في هذا اليوم في أعمال تطوعية.

وقال ميلر في بيان ان التدقيق «أمر طبيعي للدعم العسكري المشارك في الأحداث الأمنية الكبرى.. وفي حين لا توجد لدينا معلومات مخابراتية تشير الى وجود تهديد داخلي، فاننا لن نألو جهدا في تأمين العاصمة». وقال ميلر انه لا توجد معلومات استخبارية لدى الوزارة تشير الى وجود تهديد داخلي، لكن «البنتاغون» لا تدخر جهدا في تأمين العاصمة، وفقا للبيان.

