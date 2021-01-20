ترامب «رئيساً سابقاً» اليوم.. وشعبيته في الحضيض

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تراجعت شعبية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الى مستوى غير مسبوق مع ابداء 34% فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه في الأيام الأخيرة له في البيت الأبيض، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» بين 4 و15 يناير الجاري على عيّنة من 1,023 شخصاً.

وهبطت شعبية الرئيس الجمهوري الى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته وتسلّم الديموقراطي جو بايدن مقاليد السلطة. وسبق لشعبية ترامب أن بلغت في العام 2017 مراراً عتبة 35% ولا سيّما بعد أعمال العنف الدامية التي حصلت خلال تظاهرة نظّمها في صيف ذلك العام اليمين المتطرّف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا. ولفت معهد «غالوب» الذي يجري منذ العام 1938 استطلاعات للرأي منتظمة لتبيان درجة رضا الأميركيين عن رؤسائهم، الى أنّ ترامب هو الرئيس الوحيد الذي عجز على مدار ولايته عن الحصول على رضا نصف مواطنيه على الأقلّ. وكمعدّل وسطي فانّ ترامب يغادر البيت الأبيض بنسبة تأييد بلغت على مدار الأعوام الأربعة التي قضاها في السلطة 41%، في أسوأ أداء لرئيس أميركي منذ بدأ المعهد بقياس هذا المؤشّر مع هاري ترومان (1945-1953) الذي كان الى أن انتزع منه ترامب اللقب الرئيس الأميركي الأدنى شعبية. في غضون ذلك نقلت شبكة «سي ان ان» عن مسؤول أميركي قوله ان الرئيس المنتهية ولايته سجل «خطاب وداع» من البيت الأبيض الاثنين تحدث فيه عن قائمة انجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب. ولفت المسؤول الى أن ترامب، الذي ظل بعيدا عن الأنظار منذ أيام، أشار في التسجيل الى «الادارة الجديدة»، لكن لم يتضح ما اذا كان قد قدم تنازلا رفضه لأكثر من شهرين. من جهتها بثت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب رسالة وداع وهي تستعد لمغادرة البيت الأبيض عبرت فيها عن تضامنها مع الأسر الأميركية التي فقدت عزيزا بسبب فيروس «كورونا». وفي كلمة رسمية مدتها 6 دقائق، لم تذكر السيدة الأولى زوجها الرئيس دونالد ترامب سوى بشكل عابر وهي تشيد بعائلات العسكريين وعناصر الفرق الطبية الذين يكافحون وباء «كوفيد-19» وجميع الذين يقدمون المساعدة لضحايا ادمان المخدرات. وقالت ان توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان «أعظم شرف» في حياتها وخاطبت الأميركيين بقولها «افعلوا كل ما تفعلونه بشغف، لكن تذكّروا دائما أن العنف لا يكون أبدا الحل، ولن يكون أبدا مبررا».

