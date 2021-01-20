جو بايدن ومعضلة اليمين المتطرف

عربيات ودوليات

مع بدء العد التنازلي لتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، تظل تهديدات اليمين المتطرف حاضرة على المسرح السياسي الأميركي الداخلي، في وقت يخشى البعض من اقدام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الى اشعال صراع خارجي يهدف الى تحويل الانظار عن حملة الانتقادات التي يتعرض لها داخليا، وفي هذا الخصوص، تلزم الاشارة الى ان الملف الايراني شهد تصعيداً خطيرا في الفترة الأخيرة، ويمكن ان يكون على قائمة الخيارات امام الرئيس ترامب في هذا الظرف بالنسبة له، كذلك فإن ملف كوريا الشمالية عاد ليطرح نفسه كنموذج لفشل سياسة الرئيس المنصرف والذي اعتقد انه حقق انجازاً في هذا الخصوص.

اما علي الصعيد الداخلي، فإنه وعلى الرغم من دعوة الرئيس ترامب الجميع الى الهدوء، فإن من الواضح ان خطابه في السادس من يناير الحالي والذي أطلق شرارة الهجوم على مقر الكونغرس في العاصمة واشنطن، لا يزال يتفاعل في دوائر اليمين المتطرف المنتشر في كل الولايات، خاصة وان بعض من تم القبض عليهم طالب الرئيس المنصرف باصدار عفو رئاسي عنهم، في حين ان أولئك الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الهجوم، رأوا في تطور الأحداث على أرض الواقع تهديداً لهم، نتيجة لشروع الأجهزة الفيدرالية في البحث عن قياداتهم وعناصرهم الخطرة، ومن هذا المنطلق تحول شعار هذه الجماعات من «سنفوز» الى «المعركة طويلة».

وفقا للمعلومات التي رشحت من أجهزة الأمن الفيدرالية فإن هناك مجموعات من اليمين المتطرف تدعو الي تنفيذ سيناريو عنيف يشمل استخدام الاسلحة النارية، بدءاً من يوم 16 الحالي، ومروراً بيوم 20 المقرر لتنصيب الرئيس الجديد، والاستمرار في الفترة التي تعقب ذلك.

وبالنظر الى هذه التهديدات، فإن الانظار تظل معلقة بواشنطن ليس فقط لمعرفة المناورات الأخيرة التي قد يقدم عليها الرئيس المنصرف والذي تم وصفه بانه يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، ولكن أيضا لرصد ما سيجري على ارض الواقع من استعراض قوى لليمين المتطرف بما يعنيه ذلك من القضاء على صورة الولايات المتحدة كقلعة للديموقراطية في العالم.

فيما يخص احتمال تبني الرئيس المنصرف لسياسة الهروب الى الامام، من خلال لفت انظار الرأي العام الداخلي الى ملفات خارجية ساخنة يمكن تصعيدها، فإن هذا الخيار سيكون له تبعاته السلبية ليس فقط على الطرف المستهدف، ولكن ايضا على الولايات المتحدة ذاتها من خلال رد الفعل المحتمل على اي تحرك خارجي تجاه عدو خارجي يتحسب لاحتمال الهجوم، وفي هذا الشأن يكفي الاشارة الى تطورين على درجة عالية من الاهمية: الأول يتمثل في تصريحات قائد الحرس الثوري الايراني الاسبوع المنصرم، بمناسبة ذكرى مرور عام على اغتيال قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني بصاروخ أميركي موجه، والتي تضمنت تهديداً صريحاً للولايات المتحدة بالرد على كل الجبهات قيام واشنطن بمهاجمة بلاده، اما التطور الثاني، فقد جاء من كوريا الشمالية التي نظمت عرضا عسكرياً ضخماً استعرضت فيه قوتها الصاروخية، واعلن خلاله قائدها عن ان الولايات المتحدة هي العدو الاول لبلاده التي تمتلك ليس فقط قوة الردع ولكن ايضا الهجوم.

اما على الصعيد الداخلي، فان دخول اليمين المتطرف بشكل واضح وصريح في معترك السياسة الداخلية، وسعيه الى فرض آرائه على حكومات الولايات، وايضا على الحكومة الفيدرالية، يطرح وضعية خطيرة للغاية داخل البلاد، ليس فقط نتيجة لما يمكن أن يسببه ذلك من حالة من عدم الاستقرار، وانما ايضاً لما قد يسفر عنه من قيام الجماعات المتطرفة باستهداف بعض الرموز السياسية، على النحو الذي حدث في القرن الماضي، أو بروز موجة جديدة من «جرائم الكراهية» التي تشمل عادة السود، والعرب، والمسلمين، وكذلك اليهود.

تتمثل المحصلة النهائية لما سبق في أن الرئيس المنتخب جو بايدن يتولى منصبه في وقت حرج للغاية تمر فيه البلاد داخلياً بأزمة تهديد بنشر الفرقة والانقسام، وتنذر بالدخول في مواجهات داخلية يستنزف قدرات البلاد، وتحول دون قيام الادارة الجديد بالتركيز على الملفات الرئيسة والتعامل مع ارث ثقيل تركه الرئيس ترامب على كل المستويات بما في ذلك الامم المتحدة ذاتها والتي تستضيف الولايات المتحدة مقرها الرئيسي على أراضيها.

أمام هذا الوضع، تتضح صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الرئيس المنتخب الأمر الذي يعني الحد من قدرته على اتخاذ مبادرات جادة على المستوى الدولي، على الأقل في فترة حكمه الأولى الى أن ينتهي من تثبيت الاستقرار الداخلي ومواجهة ما يمثله من مخاطر غير معهودة، حيث لا يتعلق الأمر في الحالة الراهنة بمجموعات ضغط سياسية تقليدية داخل الكونغرس، وانما بعناصر مسلحة لها ثقلها في الولايات المختلفة، تمرست على العمل في الخفاء، واتخذت من العنف وسيلة لفرض معتقداتها المتطرفة، وتعاظمت قوتها في الأعوام الأخيرة.

السفير أ. د. عماد عواد

مدير أبحاث في العلاقات الدولية

awwademad@hotmail.com

